Sosetele colorate - Cand, cum, unde?

Stii regula de baza a sosetelor colorate? Trebuie sa fie intotdeauna asortate cu pantalonii. Acest lucru inseamna ca la pantaloni negri vei purta sosete negre, la pantaloni gri inchis vei purta sosete gri inchis si tot asa.

Dar acest lucru poate fi plictisitor.

Totusi, este o regula care ar trebui cunoscuta de majoritatea barbatilor si va fi intotdeauna potrivita pentru intalnirile de afaceri. Pentru barbatii stilati aceasta regula poate deveni plictisitoare in timp. Deci, de ce sa nu alegi mixuri indraznete? Exista cu siguranta un loc in stilul vestimentar al barbatilor pentru sosetele colorate care nu se asorteaza cu pantalonii. Este nevoie de putin mai mult atentie, deoarece nu este o potrivire foarte simpla, insa daca esti atent poti obtine un look grozav.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cand nu ar trebui sa porti sosete colorate?

Exista mai multe tipuri de sosete colorate: in nuante indraznete pline, cu imprimeuri haioase sau cu imprimeuri clasice tip Paisley. In general, niciun model nu se potriveste tinutelor business sau ocaziilor sumbre.

Recomandarile consilierului #Onore

Acum ca ai aflat cand nu trebuie sa porti sosete colorate, hai sa iti spunem si cand ar trebui sa le porti. Daca nu esti intr-o situatie formala, poti porta sosetele colorate oricand. Totusi, nu le poti purta si gata. Trebuie sa existe o coordonare la nivelul tinutelor.

Daca vrei sa inviorezi o tinuta, indiferent ca vorbim despre o pereche de jeansi si o camasa, o pereche de sosete colorate este alegerea potrivita. Le putem compara cu batista de buzunar deoarece demonstreaza faptul ca nu te-ai imbracat asa din intamplare.

Poti potrivi imprimeul sosetelor cu cel al batistei de buzunar, al camasii sau chiar al jachetei.

P.S. Cand stii ca mergi undeva si va trebui sa te descalti, opteaza pentru o pereche de sosete colorate pentru un plus de amuzament. Cu siguranta toata lumea ti le va admira!

Daca te-ai hotarat si vrei si tu sa incepi sa porti sosete colorate, noi te incurajam oferindu-ti un voucher de 10% reducere pe www.onore.ro (cod: #ObservatorulPHteconsiliaza).