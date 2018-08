Vrei ceva unic? Mergi la Ferma Dacilor. Azi chef Adrian Hădean a gătit coaste în 10 feluri

Când te gândești la Prahova, ca zonă turistică, primul lucru care îți vine în minte e, cu siguranță Valea Prahovei. Sau Valea Doftanei, sau Cheia sau oricare altă vale din zona de munte a județului. Astăzi am descoperit că frumusețea județului nostru nu constă doar în munți, pensiuni montane, râuri repezi, păduri înalte și alte minunății. Avem tot atâtea locuri frumoase și în zonele de deal sau de șes. Unele chiar ieșite din tipare, cum este și Ferma Dacilor, despre care am să vă povestesc în cele ce urmează.

Am nimerit la Ferma Dacilor dintr-o întâmplare, pe principiul: hai să vedem ce-i de capul eu, ultima dată plimbându-mă prin zona Mizil – Tohani – Jugureni acum vreo 10 ani, pe vremea când aveam foarte mult timp liber la dispoziție.

Dacă mergi ca să admiri peisajele, lucrul pe care ți-l recomand să-l faci în Gura Vadului – Tohani pentru că ai ce vedea, cu siguranță nu ai cum să ratezi un astfel de indicator: ”Bine ați venit la Ferma Dacilor! Găzduire. Ospăț. Recreere”.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Inițial, după ce am urcat pe drumul care se deschide la dreapta dinspre Tohani spre Jugureni, am zis să nu cumva să mă fi rătăcit fiindcă te bagă direct într-o pădure tânără. N-a fost deloc așa. După circa 100 de metri de mers, descoperi câteva colibe ca-n vremuri străvechi pe dreapta iar pe partea stângă, printre copaci, vei observa niște case... în copaci. Mai departe, peisajul este fix ca în ecranizările celebre după războaiele dacice: o fermă cu foarte multe animale, o pajiște imensă, multă arhitectură populară și un restaurant cu specific românesc străvechi.

Norocul meu astăzi a fost să nimeresc la Ferma Dacilor fix în mijlocul unui eveniment. Celebrul chef Adrian Hădean tocmai gătea ”coaste-n zece feluri” pentru câteva sute de persoane. Era un eveniment anunțat pe Facebook de circa două săptămâni și, la sosirea mea acolo, restaurantul era deja arhiplin iar în parcare nu mai aveai loc să arunci un an.

Nu o să stau să vă spun cât de delicioase au fost coastele pregătite ore în șir aici fiindcă va trebui să le degustați voi, alături de un pahar de vin adevărat de Tohani. Vă spun decât atât: credeți-mă pe cuvânt, Ferma Dacilor din Tohani este, cu siguranță, un loc de vizitat în această vară și de revenit ori de câte ori simți nevoia de relaxare, un ospăț pe cinste și o atmosferă caldă.

Acest articol NU este publicitar!

Priviți imaginile: