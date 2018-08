Hotelurile de pe litoralul românesc care nu acceptă copii. Ce presupune conceptul "adult only"

Conceptul de "adult only" e relativ nou in Romania, unde inca nu exista prea multe hoteluri din aceasta categorie. Vei gasi insa cel putin unul in Mamaia, de patru stele, si o alta unitate in Vama Veche.

Vorbind despre acest concept, managerul de la Splendid Hotel, Razvan Dobre, din Mamaia, a declarat ca: "Toate hotelurile care l-au introdus au avut un singur lucru in comun: linistea si relaxarea pe care vor sa o ofere turistilor. Oricine isi doreste la un moment dat (chiar si cei care au copii) sa aiba parte de o vacanta sau un sejur in care sa se odihneasca, sa se relaxeze si sa scape de stresul cotidian. La acest lucru ne-am gandit si noi atunci cand am hotarat sa incercam acest concept”.

Vila Tagoo, din Vama Veche, se adreseaza celor cu varsta minima de 18 ani. Si aici se mizeaza pe liniste. "Nu vrem sa fim intelesi gresit, iubim copiii si avem un alt punct de cazare, tot in Vama Veche, dedicat familiilor. Insa am inteles ca uneori clientii nostri tanjesc si dupa momente de liniste si relaxare", a declarat pentru Ziare.com un reprezentant al Vila Tagoo.



Aici, clientii pot primi sampanie la orice ora, indiferent de cat de "nepotrivita" ar fi, si pot lua inclusiv micul dejun adus la pat, un rasfat binemeritat intr-o zi de concediu.

