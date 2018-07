Cele mai delicate ingrediente pentru pielea copiilor de la Centifolia

Pentru gama destinată copiilor, Centifolia, cel mai nou importator de Bio-cosmetice din Franța, a ales cele mai dulci ingrediente pe care le oferă natura.

De exemplu, GELUL SPUMANT BIO DE CURĂȚARE CORP ȘI PĂR PENTRU COPII este realizat pe bază de nucă de cocos și fără săpun. Curăță delicat pielea și părul copilului, cu blândețe extremă, pentru a evita uscarea. Până și pielea bebelușilor rămâne moale, calmată și delicată.

Produsul este hipoalergenic, cu parfum natural, nu ustură ochii, nu are alcool sau ulei esențial.

LAPTELE DE CORP BIO COPII oferă o formulă unică de suc de Aloe Vera care este recunoscut pentru proprietățile sala calmante și hidratante și de unt de Shea care hrănește și protejează pielea. Epiderma delicată a copilului rămâne moale, suplă și satinată.

CREMA BIO PENTRU FUNDULEȚ are o formulă deosebită cu ceară de albine și ulei de măsline biologic, ambele recunoscute pentru proprietățile lor emoliente și pentru proprietatea de a crea un film protector pe suprafața pielii copilului. Se formează astfel o barieră împotriva umezelii și izolează pielea împotriva frecării pentru a preveni astfel iritația și roșeața tranzitorie.

Pentru o hidratare corectă în momentele de vacanță sau când pur și simplu nu vă aflați acasă, Centifolia vine cu APA DE CURĂȚARE BIO FĂRĂ CLĂTIRE COPII care vă este la îndemână oricând. Sucul de Aloe Vera și extractul de frunze de piersici sunt recunoscute pentru proprietățile lor calmante și hidratante. Pielea copilului devine hidratată, moale și delicat parfumată.

ULEI DE MASAJ BIO COPII este hipoalergenic, are 100% ingrediente de origine naturală, nu are alcool și nici uleiuri esențiale. Acest ulei de masaj oferă un moment delicat de îngrijire a copilului. Îmbogățit cu unt de Shea care are proprietăți hrănitoare și cu uleiuri de plante cu proprietăți de hidratare, ea îmbracă pielea copilului într-un strat protector.

Toate aceste formule sunt create pentru a minimiza riscul apariției reacțiilor alergice.

Centifolia merge dincolo de standardul Ecocert - peste 98% din totalul ingredientelor provin din agricultura ecologică - și oferă LAPTE DE CORP HIDRATANT PENTRU TOATA FAMILIA.

Textura sa fluidă penetrează rapid pielea fără să lase un film gras pe piele și aduce o senzație de prospețime. Pielea devie mai supla și capătă un parfum subtil.

Pielea este hidratată instant. Laptele hidratant conține: suc de Aloe Vera biologic, unt de Shea biologic, unt de Cacao organic, extract de Ginko Biloba biologic și pudră de orez.