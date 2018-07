Savarina românească îi cucerește pe englezi

Niall, numele de pe Twitter al britanicului, a scris săptămâna trecută povestea savarinei care l-a fascinat, adăugând la un moment dat: "Hai să mergem cu toții în România, sunt generoși și își împart desertul". Postarea s-a viralizat în scurt timp, ajungând să aibă peste 260 de comentarii, să fie redistribuită de peste 1.800 de ori și a primit aproape 16.000 de aprecieri.

My Romanian neighbour just appeared at the fence and said he wanted to give me something. He’d found his favourite dessert from back home in a shop for the first time since coming here, and was so excited he bought them all, and wanted me to experience it. Immigration rocks. pic.twitter.com/Do8MjARFkn