Un prahovean stabilit în străinătate și-a făcut concediul pe litoralul românesc. ”Sunt șocat!”

Un cititor ne-a transmis impresiile după ce și-a făcut concediul pe litoralul românesc. Marcat de experiență și comparând-o cu vacanțele petrecute în străinătate, prahoveanul și-a făcut o promisiune: cel puțin 10 ani nu va mai reveni în România.

”Abia am revenit din concediu. ”A fost groaznic! Am stat la Neptun 6 nopti, cam pustiu, la 2 * găsești o cameră la preț de 160-280 pe noapte, fără masă, adică scump. La 3* găsești 260-380 cu mic dejun obligatoriu, tot scump. La 4*de la 400 in sus. Plaja este ok, apa curată dar șezlongurile se calculează în aur, atat de scumpe sunt.

Am fost apoi în Costinești și am găsit prețuri mari și serviciile foarte proaste. În ambele stațiuni restaurantele sunt jalnice, scumpe și fără profesioniști.

Pentru transport, cazare, restaurante pentru 2 persoane am platit 1300 de euro pentru 8 nopti.

Ca sa fac si o comparatie, in ianuarie am fost în Cancun ,2 persoane, 7nopti, avion, all inclusive hotel, 5*=1900€.

In Canare, 13nopti, all inclusive hotel, transport.....2 persoane, 4*,=1800€. Iar stelele lor chiar sunt reale nu ca la noi.

La munte in Romania este și mai scump!

Concluzia noastră: cel puțin 10 ani nu vom mai reveni în România pentru a ne petrece concediul!”

