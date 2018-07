Destinații de vacanță - Croația

Când vine vorba despre alegerea locului în care să ne petrecem vacanța, s-a dovedit că românii au trei destinații preferate: Bulgaria, Grecia și Turcia.

În mod evident nu doar aici se merge, o bună parte dintre conaționalii noștri descoperind și alte destinații, cu bugete sesibil egale cu cele destinate țărilor pe care deja le-am menționat.

Arhitectura, clima şi frumuseţile naturale ale Croației pun stăpânire pe oricine îi calcă tărâmul. Sunt multe motive pentru care merită să (re)vezi Croaţia, însă cei de la The Telegraph au ales câteva semnificative.

1. Clima - Croaţia este unul din cele ma însorite locuri din Europa. Te poţi aştepta la 12 ore de soare pe zi, în mai şi iunie, şi chiar la 13 ore în iulie şi august, ceea ce înseamnă mai mult decât în Provence (8 ore în mai, 10 ore în iunie şi 11 ore în august) sau Corfu (10 ore în mai, 12 ore în iunie, 13 ore în iulie şi 11 ore în august).

2. Are ceva din ”Game of Thornes” - Croaţia este una din ţările în care s-au făcut filmări pentru seria ”Game of Thornes”, printre atracţiile care au fost prezentate în film numărându-se: Dubrovnik, ale cărui ziduri şi forturi au devenit King’s Landing; Arboretum Trsteno, de la marginea oraşului, care a devenit grădinile Red Keep; Cetatea din Klis, folosită pentru imagini exterioare din Meereen; şi Mânăstirea St. Dominic din Trogir, care apare ca oraşul Qarth.

