Așa arată vacanța perfectă! Nu e mai scumpă decât în Turcia la UAI, transport cu avionul, iar senzația pe mare este unică! FOTO

După ce obsevatorulph.ro a lansat pe Facebook invitația cititorilor de a povesti cum și-au petrecut vacanța și dacă recomandă și altora experiența lor, un prahovean ne-a trimis imagini și câteva rânduri despre experiența unei croaziere pe Marea Mediterană.

O vacanță de neuitat

Anul acesta m-am riscat și am ales pentru vacanța de vară o croazieră pe Mediterana de Vest. Recunosc, am făcut această opțiune pentru că m-am plictisit de ”tradiționalul” all inclusive, varianta bulgărească și chiar turcească. Am ”fugit” de rutina ”mic dejun-plajă-prânz-somn-plajă-cină” dintr-un resort, fie el și unul luxos, pentru o aventură pe mare. Și bine am făcut. Deși acest tip de vacanță pare a fi unul inaccesibil, în realitate costurile se apropie de un concediu la un hotel de cinci stele din Turcia, all inclusive, transport cu avionul. Cereți oferte agențiilor de turism, unele specializate pe croziere, și vă veți convinge.

Eu am ales nava Diadema a liniei de croaziere Costa (Italia) din câteva considerente: anul lansării la apă (2014), dimensiunile (imaginați-vă un hotel cu 12 etaje plutitor) și condițiile oferite.

Traseul a fost unul fain (Civitavecchia, un port aflat la 80 de km de Roma, o oră și 20 de minute de mers cu trenul de la roma-5 euro/biletul, Savona, Marsilia, Barcelona, Palma de Mallorca și Cagliari). Nava a ajuns astfel în porturi unde nu aș fi ajuns niciodată, cu avionul sau mașina, fie și pentru un city break.

Iată, pe scurt, atuu-rile unei astfel de vacanțe:

Cazarea:

Cabina este una de dimensiuni generoase, cu două băi, pat matrimonial și pat single pentru copii, unde este cazul, cu facilități similare unui hotel de cinci stele. Recomand cabina exterioară, cu geam sau balcon, pentru că cele interioare vă pot provoca, fără exagerare, claustrofobie. Tangajul nu există, iar cei care au rău de mare își pot lăsa liniștiți pastilele acasă.

Masa

Micul dejun și prânzul se iau în sistem de bufet suedez, în mai multe restaurante, de dimensiuni impresionante, fără a avea impresia de aglomerație, deși pe vas sunt 3.500 de turiști și aproape 1.500 de angajați! Cina se face în sistem a-la-carte, la un restaurant de cinci stele, la aceeași masă rezervată permanent în timpul călătoriei. Mâncarea este senzațională, cu ingrediente de bună calitate (las pozele să ”vorbească”). Pentru băuturi recomand achiziționarea unui pachet de tip all inclusive, prin agenția de turism, costurile fiind mult mai mari la îmbarcare și, mai ales, pe vas. Ai de ales dintre vreo 10 baruri și cu asta am spus tot.

Distracție la maximum

Vasul Costa Diadema are mai multe piscine, loc de joacă, teren de sport, o sală de spectacole cum nu avem la Ploiești, pe ”uscat”, galerie comercială, cazino, etc. Jurnalul zilnic de activități desfășurate la bordul navei este mai lung decât programul de guvernare al PSD 😊

În fiecare zi, alt oraș, altă lume

Principalul avantaj al unei croaziere este faptul că în fiecare zi te trezești într-un alt oraș, deoarece se navighează doar noaptea. Poți debarca în fiecare port pentru a-l vizita, însă este obligatoriu să fii pe vas cu 30 de minute înainte de plecare. Ai la dispoziție, în medie 8-10 ore pentru a vizita principalele obiective turistice, atât prin intermediul excursiilor organizate de agenția vasului, cât și cu transportul public local, care este mult mai ieftin.

Dacă recomand? Categoric, DA! Senzația pe care ți-o oferă marea, în larg, este unică, chiar dacă, în această vacanță, din superstiție, am preferat să nu ascult nicio melodie din coloana sonoră a filmului Titanic 😊

Galerie FOTO. Marea și țărmul văzute de pe un vas de croazieră

Vasele de croazieră atrag privirile în orice port

Imagini din interiorul vasului și de pe punte

Mâncarea este senzațională și arată ca la Master Chef

Cabina arată ca o cameră de hotel și are două băi, cu tot atâtea dușuri