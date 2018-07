Vacanța în Thassos, mai ieftină decât la Mamaia. Insula în care se vorbește românește

Știam de ani buni că mulți români preferă să își petreacă vacanțele de vară în Thassos. Motivele sunt evidente: este cea mai apropiată insulă de continent (deci ajungi cel mai repede), e cea mai ieftină dintre insulele grecești, este mai frumos decât în Bulgaria (în special pentru cei care preferă să viziteze în detrimentul „legării” de un complex all inclusive) și este mai ieftin ca la Mamaia (și mai liniște, daca e să fiu subiectivă - fără personaje colorate, pentru care cluburile și viața de noapte reprezintă totul în viață).

Adevărata surpriză a fost când am ajuns la taverne: toate, fără excepție, aveau și meniuri în limba română. Ba chiar și unii chelneri vorbeau românește.

Atunci am înțeles că pentru ei turiștii români sunt principala sursă de venit și sunt dispuși să facă totul pentru a nu-i pierde: zâmbesc încontinuu, sunt foarte politicoși și te servesc extrem de repede.

Nu ni s-a întâmplat nici măcar o dată să așteptăm mai mult de 15 minute până să ni se aducă mâncarea, mereu am primit desert din partea casei și niciodată, dar niciodată nu am întâlnit chelneri care să ne privească în sictir, să ne trântească farfuriile în față sau să pufnească dacă ceream un tacâm în plus, pentru copil – așa cum am pățit-o de nenumărate ori în România.

Și nu am mâncat în aceleași locuri. Am nimerit și mâncare foarte bună și mai puțin bună, dar niciodată veche sau stricată. Drept dovadă că niciunul dintre noi, nici măcar copilul, nu s-a simțit rău toată vacanța.

