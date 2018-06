Ne ajută cu ceva sau nu suplimentele cu vitamine

Multe persoane iau suplimente cu vitamine în speranța că acestea le vor îmbunătăți starea de sănătate, dar un studiu arată că acestea ar putea să nu aibă vreun efect în acest sens.

Studiul a analizat sistematic date publicate între 2012 și 2017 și a arătat că multivitaminele, dar și vitamina C, vitamina D și suplimentele de calciu nu au vreun beneficiu real pentru sănătatea oamenilor. Mai mult, nu s-au găsit dovezi care să demonstreze eficiența consumului de vitamine în lupta cu bolile cardiovasculare, infarctul sau moartea prematură.

Studiul a fost realizat de cercetătorii de la St. Michael’s Hospital and the University of Toronto și a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology. „Am fost surprinși să descoperim atât de puține efecte pozitive în cazul celor mai populare suplimente consumate de oameni”, a explicat Dr. David Jenkins, autorul principal al studiului. „Studiul nostru a arătat că dacă vrei să folosești multivitamine, vitamina D, calciu sau vitamina C, nu există pericole – dar nu există vreun avantaj”.

Cercetătorii au descoperit însă și niște suplimente care oferă avantaje. Acidul folic și vitaminele B cu acid folic ar putea reduce riscul bolilor cardiovasculare și a infarctului. În schimb, niacina (o formă a vitaminei B3) și antioxidanții au fost asociați cu o foarte ușoară creștere a riscului de moarte din orice cauză.

Printre altele, cercetătorii au ajuns la concluzia că unele vitamine sunt mai utile decât altele. De exemplu, zincul s-a dovedit a fi foarte util în combaterea răcelilor. Vitamina C, în schimb, deși are statutul de luptător împotriva răcelii, nu are un efect prea mare.

Conform lui Jenkins, lipsa dovezilor clare că vitaminele ar avea o contribuție clară la sănătate ar trebui să îi facă pe oameni să se bazeze pe o dietă sănătoasă pentru a-și asigura aportul de vitamine.

sursa: playtech.ro