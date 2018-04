Un român a vrut să deschidă ușa în zbor în cursa Ryanair București-Roma

Un incident grav s-a petrecut zilele trecute într-o cursă Ryanair, între București și Roma, Un român a încercat, în zbor, să deschidă ușa avionului.

Înante de aterizare în Italia, un român cu domiciliul din Onești a încercat și chiar a reușit parțial să deschidă ușa avionului, spre disperarea călătorilor și a însoțitorilor de bord.

Un alt român aflat în avion a reacţionat imediat, imobilizându-l. Acesta a povestit pentru Observator.tv exact ce s-a întamplat în avionul Ryanair.

"Pe data de 14.04.2018 am plecat catre Roma impreauna cu formatia mea, pentru a canta la un eveniment. In timpul zborului, aproape de aterizare, cu vreo 20 de minute, eu stăteam in picioare. Locul meu in avion era 9D.

Colegii mei erau pe randul 5. Eu stateam de vorba cu colegii mei şi eram singurul care stătea in picioare. Am auzit multe tipete, am intors capul, m-am oprit cu privirea la băiatul ăsta. Cateva persoane au fugit in spatele avionului. Era cu mainile pe usa si inainte, cand a tipat lumea, s-a auzit un sunet de absorbtie.

Eu am crezut ca el tine de usa avionului să nu se deschidă, dar cand m-am uitat mai bine la el, el de fapt voia s-o deschidă. Cand l-am vazut ca trage de mâner am sarit pe el si l-am aruncat jos.

Toata lumea m-a ajutat dupa ce am rezolvat. Eram cu fratele meu, l-am tinut jos. In momentul in care l-am trantit a început să ţipe că ca e bolnav psihic şi nu si-a luat pastilele.

In momentul ala au venit si stewardesele. El vorbea cu mine, dar eu nu intelegeam, eram ocupat sa-l imobilizez. Mă tot ruga să nu-l omor".

