Karpatia Horse Show 2017: Pasiunea pentru echitaţie, regăsirea eleganţei. Evenimentul ideal pentru a petrece un weekend memorabil

Pasiunea pentru cai, eleganța, competiţia, adrenalina trăită la cote maxime, iubirea pentru natură şi energia unui loc istoric îşi dau întâlnire, în această toamnă, cu ocazia Karpatia Horse Show. Între 29 septembrie şi 1 octombrie, competitori din întreaga lume, campioni şi spectatori vor trăi experiența unică, printre alei de castani şi ruine fermecătoare, într-un spațiu ce a aparţinut uneia dintre cele mai vechi familii româneşti, Domeniul Cantacuzino din Floreşti, județul Prahova.

Ediţia 2017 a Karpatia Horse Show îşi propune să reunească elementele de show şi recreere conturate în ediţia precedentă și să le ducă la următorul nivel. Pentru publicul care va ajunge în septembrie pe domeniul din Floreşti,organizatorii au pregătit numeroase activităţi: de la prezentări de cai eleganţi, ogari şi maşini de epocă, drive test cu maşini de teren şi de lux până la accesul într-o zonă comercială variată unde vor intâlni creatori de frumos şi gust. Special pentru familiile cu copii, în acest an, pe domeniul Cantacuzino, vor fi amenajate parcuri de aventură și spații creative, care le vor permite celor mici să se distreze și să deprindă lucruri noi. Zonele de agrement inspirate de parcul şi pădurea de pe cele 130 de hectare de domeniu fac din competiţia ecvestră un superlativ al evenimentelor de weekend outdoor pentru toţi membrii familiei. "Am dorit să dăm un semnal clar că echitaţia nu este doar un sport, ci un mod de viaţă. Am dorit ca orice iubitor de natură şi de frumos să îşi găsească locul în acest eveniment, fie că este sau nu pasionat de cai. Mulţumim celor 8000 de adulţi şi 3000 de copii care au fost alături de noi la ediţia din 2016. Anul acesta suntem și mai buni datorită lor. Oferim un mix de activitati, un weekend de povestit, in mijlocul naturii. Suntem convinși că cele trei zile de competiție vor rămâne în inimile celor care ne vor vizita", spune Mihnea Vîrgolici, director al evenimentului.

Pe lângă agrement, Karpatia Horse Show înseamnă adrenalină, fiind, în primul rând, o competiție sportivă. Zeci de sportivi din întreagă lume vin la Floreşti să ia parte la concurs. În acest an show-ul ecvestru aduce în prim plan Campionatul Balcanic de Atelaje, disciplină la care România este în top 10 mondial. Gabor Fintha, unul dintre cei mai faimoşi şi respectaţi designeri de obstacole de atelaje din lume, a construit pe domeniul Cantacuzino un parcurs la un nivel tehnic foarte ridicat pentru demonstrații de măiestrie.

Probele de Concurs Complet vor fi prezente şi de această dată. Vor fi obstacole impresionante, cu cai ce sar şi galopează prin apă sau sar buşteni şi mobilier supradimensionat, aranjate cu mare pricepere de designerul irlandez Peter Fellşi decorate de o echipă de peisagişti de top.

Toamna lui 2017 pe domeniul Cantacuzino de la Floreşti aduce momente unice de life style, o paradă nobiliară a pălăriilor, dar și doamne acompaniate de ogari eleganţi. Accesul turiştilor pe Domeniul Cantacuzino Floreşti se face cu uşurinţă. Acesta este situat în apropierea staţiunilor turistice din Prahova, la doar o ora de Bucureşti sau Braşov.

Biletele si abonamentele achizitionate in avans de pe site-ul bilete.ro și de la punctele de vânzare bilete.ro beneficiază de discounturi de până la 60%. Copii sub 14 ani beneficiaza de preturi preferentiale, iar accesul le este permis doar insotiti de parinti.

Pînă pe 14 Septembrie :

prețul unui abonament pentru cele 3 zile de show costă 30 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru un adult + 1 copil și 50 de lei pentru un adult + 2 copii.

Pentru vineri, 29 Septembrie, biletele costa 10 lei pentru un adult, 10 lei pentru un adult și 1 copil și 15 lei un adult + 2 copii.

Pentru 30 Sept si 1 Oct, preturile biletelor valabile o singura zi sunt: 20 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru un adult + 1 copil și 30 de lei pentru un adult + 2 copii.

În zilele de desfășurare ale evenimentului bilete valabile pentru o singură zi se pot achiziționa de la punctele de acces, în incinta Domeniului Cantacuzino – Florești, Prahova.

Detalii şi imagini de la ediţiile anterioare găsiţi pe http://www.karpatiahorse.ro

