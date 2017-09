OMNIASIG pentru OMU: două etape într-o singură lună

A doua etapă a proiectului a presupus implicarea a 10 voluntari ai Asociației pentru Natură Oxigen, care au înlocuit lanțurile, podețele de lemn și panourile direcționale pe traseul de vară Pichetul Roșu – Cabana Mălăiești – poteca Tache Ionescu. Aceste elemente, esențiale pentru o drumeție fără incidente și dusă la bun sfârșit în siguranță, fie lipseau, fie erau avariate și amenințau efectiv viața turiștilor care vizitau această porțiune de traseu.

În primele zile ale celei de-a doua etape, au fost demontate lanţurile şi pitoanele vechi, iar în locul lor s-au montat 150 de metri de lanţuri pe toate porţiunile cu risc ridicat, s-au construit şi instalat scări noi pe unele zone dificile şi au fost consolidate podurile existente pe traseu. În plus, s-au construit și montat indicatoare de traseu pe porțiunea Bușteni – Pichetul Roșu și panouri de informare la Cabana Mălăieşti, în zona La Prepeleac, la Căminul Alpin şi la Pichetul Roşu.

Lucrările celei de-a doua etape s-au încheiat cu construirea unui spațiu de odihnă la Pichetul Roșu, unde turiștii se vor putea odihni înainte de a parcurge restul drumului spre Vârful Omu.

Cea de a treia etapă a proiectului s-a desfășurat pe 29 august și a constat în refacerea marcajelor pe porțiunea de traseu Gura Diham – Poiana Izvoarelor. La această acțiune, printre cei 25 de voluntari ai companiei s-au numărat și cei trei membri ai Directoratului amintiți mai sus, dovedind astfel implicarea și dedicarea acestora în viața comunității și faptul că fiecare membru al companiei, indiferent de funcție, își desfășoară activitățile zilnice cu ÎNCREDERE, RESPONSABILITATE, RESPECT, INTEGRITATE, PROFESIONALISM și PASIUNE

"Responsabilitatea față de mediul înconjurător, protejarea lui și implicarea în viața comunității, toate acestea sunt definitorii pentru întreaga echipă OMNIASIG. Am fost parte activă în această campanie pentru că am dorit să îmi aduc o contribuție personală la securizarea urcării pe cel mai înalt OM, cum îi spunem noi, securizare pe care am făcut-o pentru a veni în sprijinul tuturor românilor care doresc să se bucure din plin de cel mai cunoscut obiectiv montan din țară", a declarat Mihai Tecău, Președinte al Directoratului.