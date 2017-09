Cea mai dietetică și echilibrată mâncare

Mâncărurile tradiționale nu îngrașă, dacă sunt preparate corect, spune Mihaela Bilic, medic nutriționist. De asemenea, dacă vrei să nu iei în greutate, trebuie să fii zgârcit cu uleiul, recomandă nutriționistul.

''Mâncarea tradițională îngrașă dacă gătim după metode tradiționale: cu foarte multă grăsime, cu multă prăjeală, ulei. Altfel, ciorba este cel mai dietetic și echilibrat aliment, tocănița, pentru că are sos, înseamnă legumele și carnea puse laolaltă, gătit tot în mediul umed, ceea ce face ca produsul să fie ușor de digerat. Singurul lucru de care trebuie să ținem cont este uleiul. Să fim foarte zgârciți cu sticla de ulei. Într-o lingură de ulei avem 100 de calorii și atunci toată porția de tocăniță nu are 100 de calorii, cât are o lingură de ulei", spune dr. Bilic, citat de Agerpres.

Medicul susține că nu există alimente nesănătoase, ci mult prea concentrate în grăsimi, zahăr, calorii, prea mult procesate, deshidratate.

"Acelea sunt, mai degrabă, un fel de concentrat de alimente și atunci ele trebuie mâncate rar și cu foarte multă grijă la cantitate. Nu este nici un aliment nesănătos prin definiție. Tot ce este comestibil face bine organismului. În prezent, nesănătos se referă la potențialul lui de a îngrășa și atunci toate aceste produse mult industrializate, datorită concentrației mari de zahăr sau de grăsimi trebuie mâncate în cantitate mică și rar", punctează ea.