Sfatul agenției de turism pentru ploieșteanca supărată că s-a stricat autocarul în Grecia: ”luați avionul, dacă sunteți sensibilă!”

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Vacanța unor prahoveni în Grecia, încheiată cu un coșmar. ”Stăm de șase ore în Lefkada!”, directorul agenției de turism care a organizat excursia a reacționat.

O cititoare a povestit pentru observatorulph.ro coșmarul în care s-a transformat o vacanță în Grecia, după ce autocarul s-a stricat.

La solicitarea observatorulph.ro, directorul agenției Delta Best Turism a transmis următorul punct de vedere, pe care îl publicăm în forma transmisă:

”Ma numesc Andrei Maria sunt directorul general al agentiei Delta Best Turism in legatura cu transportul de la Parga- Lefkada- Bucuresti, la dus spre Lefkada la 12 km s-a produs o defectiune la autocar. Turistii au fost dusi de la locul intamplarii defectiunii autocarului la hotelul Oscar din Lefkada. Plecarea noastra normala era la ora 17:00 din Lefkada, nu am stat sa repar autocarul si am inchiriat o alta masina pentru a aduce turistii acasa. Tin sa precizez ca autocarul inchiriat a plecat la ora 21:30 spre casa.

Comform legislatiei in vigoare referitor la transportul de personae atunci cand se strica o masaina avem o maraja de asteptare de 12 ore pe extern si de 8 ore pe intern ceea ce la noi nu s-a intamplat aceasta situatie, am demarat mult mai repede.

Aceasta doamana care mi-a postat pe situri si facebook imi pare rau pentru parerile dumneaiei!!!! dar sfatul meu este sa mearga la pachetele cu avionul fiind atat de sensibila si nu suporta transportul in comun la autocar”.