Experiența neplăcută a unui ploieștean cu copil având Sindrom Down, la o plajă din Mamaia

Un ploieștean a avut parte de o experiență neplăcută pe plaja La Luna Beach a Hotelului Modern din Mamaia.

Sesizarea cititorului:

”Bună Ziua, Ma numesc M. Catalin sunt din Ploiesti si doresc sa sesizez un incident petrecut vineri 18 august în stațiunea Mamaia pe plaja La Luna Beach by Hotel Modern.

Aflandu-ma cu băiețelul meu diagnosticat cu Sindrom Down in varsta de 6 ani pe plaja La Luna Beach aparținând Hotelului Modern, am intrebat un turist daca ma pot aseza cu prosopul langa sezlongul lui care era amplasat in buza marii, acesta nu a avut nicio obiectie, iar la cateva minute un reprezentant al plajei m-a rugat sa ne mutăm din fata sezlongurilor, la marginea plajei pe motiv că plaja este privata si au voie sa stea doar cei care închiriază sezlonguri de la ei.

I-am comunicat că pentru 2 ore cat intenționăm sa stam nu se merită să plătim sezlong. Nu am luat atitudine in prima faza, m-am conformat mai ales văzând ca nu exista nicio persoană care sa stea pe prosop si nici o zona care sa delimiteze zona de sezlonguri cu zona de cearceafuri .

In timp ce imi strângem lucrurile, o alta persoana (nu stiu daca era angajat al plaje sau turist)-mi-a transmis ca de curand s-a deschis o plaja pentru persoane cu dizabilitati unde pot primi sezlong gratuit.

Nu am dat curs discuției, dar cred că este doar inceputul in care persoanelor cu dizabilitati li se vor sugera sa meargă in zona destinata lor”.

Potrivit legislației, administratorii plajelor sunt obligați să asigure o treime din plajă celor care nu închiriază șezlonguri.