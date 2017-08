”Scuze, v-a căzut un gunoi din mașină!” Filmul anti-nesimțire devenit viral

O tânără a luat atitudine în trafic și le-a returnat șoferilor și pasagerilor nesimțiți gunoaiele aruncate din mașină.

Este vorba de Oana Racheleanu, care a postat pe blogul său întreaga poveste:

”La începutul lui august, pe 7 mai exact, mă întorceam cu prietenul meu spre București de la Măcin, județul Tulcea. Eram la Drajna, la trecerea de cale ferată, unde toate mașinile așteptau să se ridice bariera. Stăteam la volan plictisită și priveam înainte, când din jeepul aflat la o mașină de a noastră a zburat pe geam o sticlă de plastic. Cu boltă, direct în iarbă.

Am făcut ochii mari și am ținut gura deschisă a mirare câteva fracțiuni de secundă. „Ai văzut?”, l-am întrebat pe prietenul meu. El, foarte prins de ce făcea pe telefon: „Da”. Câteva momente scurte de liniște. „Băi, eu mă duc!”, zic. Și el: „Du-te dacă vrei”.

Mi se urcase sângele în cap de nervi. Am pășit furioasă spre zona unde am văzut zburând PET-ul și când m-am uitat în iarbă, am văzut foarte multe gunoaie (sticle, ambalaje). „Fuck, care o fi al lor? Să le duc pe toate?”. Am încercat să calculez care ar putea fi al lor, dar până la urmă am ales intuitiv. M-am apropiat de portiera din dreapta a mașinii și i-am făcut semn băiatului din interior să deschidă geamul. Am spus ferm, dar nu agresiv: „Cred că v-a căzut asta”, iar tipul a răspuns, puțin încurcat: „Da, da”. A luat PET-ul, eu am plecat spre mașină, m-am întors cu privirea să le verific numărul mașinii, în cazul în care, habar n-am, ne-ar fi șicanat în trafic. Când am ajuns la mașină am văzut că Teddy filmase toată faza.

A doua zi am plecat în concediu și, pe când așteptam masa de prânz, m-am gândit să încarc video-ul. Am ales un ton ironic pentru că băieții au reacționat foarte ok. Mai vorbeam cu Teddy, mai scriam un cuvânt, mai ceream o ciorbă, mai căutam locația. La final chiar am verificat dacă e totul corect în postare, că nu prea eram atentă la ce făceam.

(...) Ce-mi doresc eu după toată nebunia este ca măcar o parte (aș zice toți, dar nu e realist) din oamenii care au văzut video-ul ăla să ia atitudine. E mult mai riscant să stăm și să așteptăm. Să așteptăm să reacționeze altcineva, să se dea o lege care să prevadă nush ce, să vină poliția să dea amendă, să pice un meteorit peste ăla care face rău. E mult mai riscant pentru că în așteptarea asta o să fim conduși de reguli cu care nu rezonăm.