Aventurile neplăcute ale unei turiste pe litoral: ”România, m-ai dezamăgit profund. Păcat!”

Creatoarea de modă Alexandra Popescu-York a postat pe Facebook un mesaj critic la adresa autorităților române, după o experiență traumatizantă pe litoralul românesc, încheiată la spitalul din Constanța.

Mesajul postat pe Facebook:

”Am obiceiul să mă entuziasmez în tot ce fac și ce îmi propun să fac. Am pornit de la motto-ul "Iubesc România!" și nimic nu mă va convinge contrariul. Așteptam să văd cu nerăbdare litoralul românesc, Mamaia cea plină de viață și mult lăudată. Pe lîngă faptul că 6 zile o cameră modestă la un hotel de 4 stele cu iz comunist costă 1000 de dolari, marea este contaminată, mîncarea la fel, terasele și plajele sunt puțin populate și foarte triste. La Fratelli cîntă Corina Chiriac, iar în rest bate vîntul...

Datorită ghinionului meu în viață, copiii s-au îmbolnăvit subit cu enterocolită și intoxicație alimentară și am avut deosebita plăcere să ajung la Spitalul de B.I. din Constanța unde am văzut cele mai oribile condiții din viața mea. O să povestesc puțin despre "Spitalul Groazei" din Constanța pentru că cineva trebuie să spună lucrurilor pe nume! Pentru că îmi pasă, voi vorbi!

Din cauza acestui spital și a majorităților spitalelor de stat din România, țara asta este în lumea a treia! Nu dați din umeri, români! Faceți ceva! Vorbiți măcar! România și românii se vor face de rîs mulți ani de acum înainte datorită Spitalelor infecte! Nu există nici măcar alternativă să mergi la un spital privat în Constanța care să trateze cazuri de urgență de enterocolită, toxinfecție alimentară sau ceva similar..Oricine ai fi, ești obligat să intri în cel mai mare coșmar al vieții tale...Paturi împuțite și ruginite, pereți cu mucegai, asistente și medici care nu folosesc mănuși medicinale, aerul condiținat nu funcționează și tot personalul medical este foarte neînțelegător cu situația pacientului. Poate unii medici sunt competenți și reușesc să vindece unii pacienți chiar și în condițiile acestea dar riscul la care îi expun prin condițiile acordate sunt mult mai mari. Majoritatea cadrului medical așteaptă șpagă, chiar și femeile de servici și portarii. Apoi, dacă ai asigurare medicală internațională din America (la care plătești foarte mulți bani!) nu ți-o bagă în seamă pentru că nu au chef și te pun să plătești bani gheață.

Șoferul de ambulanță mănîncă mici lîngă bolnavul de enterocolită la care orice miros îi agravează starea.....

Am cumpărat săpun lichid, hîrtie igienică, pernă, cearceaf, prosop, tot ce este strict necesar unui copilaș pentru că spitalul nu oferă nimic.... Birourile contabilei și a managerului de spital erau foarte bine amenajate. Le-am văzut în cele 5 ore cît am așteptat să mi se semneze niște hîrtii fără importanță, copilul fiind cărat după mine și cu branula în mînuță. Bine că s-a vindecat (copilul) dar sechelele emoționale prin care am trecut amîndoi sunt grave.

România, m-ai dezamăgit profund! Păcat! Eu tot nu o să îmi pierd speranța în tine dar trebuie să trag niște semnale de alarmă, poate te trezești!

În afara unor oameni (români) minunați care pot să îi număr pe degete, sunt foarte dezamăgită de România și de români. Păcat! Păcat!”

FOTO Cum arată spitalul din Constanța (sursa: Facebook/Alexandra Popescu-York)