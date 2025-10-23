Poți să ieși din labirint? Află duminică, la Grădina Botanică Bucov

Duminică, 26 octombrie 2025, la Grădina Botanică Bucov, are loc evenimentul „Green Maze Ultimate Adventure”. Poți ieși din labirint? Te poți orienta să găsești comoara? Sunt întrebări la care poți afla răspunsul duminică, participând la evenimentul organizat de echipa de robotică infO(1)Robotics a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, în parteneriat cu clubul de drumeții SprEVarf.

„Pe 26 octombrie, de la ora 13:00, Grădina Botanică Bucov din Ploiești devine scena unui eveniment inedit: „Green Maze Ultimate Adventure”, organizat de echipa de robotică infO(1)Robotics a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, în parteneriat cu clubul de drumeții SprEVarf.

Ce vor descoperi participanții?

O aventură interactivă de orientare, în care traseul prin Grădina Botanică devine un labirint plin de indicii și provocări.

Probe de strategie și gândire critică, inspirate din mediul natural, unde fiecare alegere contează în descoperirea comorii finale.

Exerciții practice de cooperare și decizie, care stimulează analiza logică, comunicarea și soluționarea creativă a problemelor.

Un cadru natural spectaculos, care transformă fiecare pas într-o experiență de învățare și aventură.

Premii și provocări

La final, cei mai buni exploratori vor fi recompensați pentru spiritul lor competitiv, inteligența strategică și capacitatea de a lucra eficient în echipă.

Cine va reuși să găsească compara și să câștige titlul de campion al labirintului verde? Rămâne de văzut pe 26 octombrie!

Cum te poți înscrie?

Pentru a participa la „Green Maze Ultimate Adventure”, elevii interesați se pot înscrie prin intermediul link-ului disponibil în bio-ul organizatorilor pe platformele lor de socializare. Acest lucru face procesul de înregistrare simplu și accesibil.

Mai multe detalii puteti de paginile lor oficiale: @info1robotics @spre_varf”, au transmis organizatorii.