- Publicitate -
Bazarul Copiilor

Ediția aniversară a Bazarului Copiilor, are loc în august

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Duminică, 31 august 2025, în parcul de la sala Sporturilor Ploiești, are loc cea de-a XXX-a ediție a Bazarului Copiilor, ediție aniversară anunțată de organizatori. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 14:00 iar intrarea este gratuită.

- Publicitate -

Potrivit organizatorilor, sunt așteptați să participe peste 700 de copii, care vor vinde și vor cumpăra la prețuri decente, vor face schimb și vor dona jucării, haine, CD-uri, cărți, accesorii etc.  Calitatea obiectelor puse în vânzare sau donate trebuie să fie una bună sau foarte bună, aceasta fiind o condiție esențială pentru participarea la bazar.

De asemenea, participarea expozanților este liberă, aceștia având însă obligația de a păstra reguli elementare de bun-simț (prețuri mici, curățenie, comportament și limbaj decente etc.).

Vă anunțăm cu bucurie ca Ediția a XXX-a de toamnă a Bazarului Copiilor se apropie! Bazarul va aduna în același loc peste 700 de copii care vor vinde și vor cumpăra la prețuri decente, vor face schimb și vor dona jucării, haine, CD-uri, cărți, accesorii etc. Calitatea obiectelor puse în vânzare sau donate trebuie să fie una bună sau foarte bună, aceasta fiind o condiție esențială pentru participarea la bazar. Toți copiii din Ploiești sunt invitați în calitate de cumpărător la Bazarul Copiilor.

Eveniment

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie

În următoarele patru săptămâni, România va avea temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă începutul lui septembrie va aduce valori ușor mai ridicate în sud...
- Publicitate -

Participarea expozanților este liberă, aceștia având însă obligația de a păstra reguli elementare de bun-simț (prețuri mici, curățenie, comportament și limbaj decente etc.).

Invităm toti micii vânzători și voluntarii să ridice diplomele de participare/voluntariat de la masa organizatorilor, oricând pe parcursul desfășurării evenimentului.

Atragem atenția părinților că fumatul este interzis în zona unde copiii își expun lucrurile spre vânzare.

- Publicitate -

De asemenea, este interzisă comercializarea băuturilor și produselor alimentare de orice natură fără acordul expres al organizatorilor.

Vă informăm că Bazarul Copiilor este marcă înregistrată.

Folosirea denumirii de către persoanele neautorizate în scop comercial, publicitar, strângere de fonduri sau de altă natură decat aceea de a face public acest eveniment este strict interzisă și se supune rigorilor legii.

Pentru o mai bună organizare, vă rugăm să urmați recomandările voluntarilor prezenți la eveniment.

Travel&Lifestyle

Wizz Air introduce rute noi din România din toamna lui 2025

Compania aeriană Wizz Air, a anunțat zilele trecute cea mai mare expansiune pe piața românească din ultimii ani. Aceasta cuprinde 15 noi rute cu...
- Publicitate -

Vă așteptăm cu veselie!”, au transmis organizatorii evenimentului, Mădălina Corciu și Cristina Toma Cochinescu, cele care, la fiecare ediție, își pun sufletul pentru organizarea Bazarului Copiilor.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Data până la care pot fi folosiți banii de pe cardurile educaționale

0
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul...
Internațional

Grecia crește drastic amenzile: 8.000 € pentru o abatere rutieră

1
Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult...
Eveniment

Pompierii aflați în Grecia, schimbați de un nou contingent

0
Pe 16 august, cel de-al doilea contingent format din...
Eveniment

Bărbatul accidentat de un polițist, pe strada Cameliei, a murit

0
Bărbatul în vârstă de 73 de ani, accidentat marți,...
Eveniment

Turistul dat dispărut în stațiunea Sinaia a fost găsit mort

0
Un bărbat  dat dispărut acum o săptămână, în staţiunea...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

1
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Wizz Air introduce rute noi din România din toamna lui 2025

Corina Matei -
Compania aeriană Wizz Air, a anunțat zilele trecute cea...

Travertinul – expresia rafinamentului natural, perfecționată de Stona

Observatorul Prahovean -
În domeniul amenajărilor premium, unde estetica trebuie să se...

Corul Filarmonicii Ploiești, concerte speciale la Republik Fest 2025

Roxana Tănase -
Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești revine pe scenă la...

Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu -
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...
- Publicitate -

Un city break la Chișinău, accesibil, frumos, curat, dar…

Corina Matei -
Un city break la Chișinău, capitala Moldovei, este o...

Două strategii, un singur obiectiv: confortul

Observatorul Prahovean -
Anul 2025 marchează o schimbare vizibilă în industria de...

Weekend în natură, cu mâncare bună și oameni faini? Da, la Ferma Dacilor

Observatorul Prahovean -
Căldură mare, chef de vacanță, dar un concediu în...

TVA-ul crește, dar prețurile ”îngheață” la SBA Design Ploiești

Elena Moisescu -
De la 1 august, cota TVA a crescut de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean