Ediția aniversară a Bazarului Copiilor, are loc în august

Duminică, 31 august 2025, în parcul de la sala Sporturilor Ploiești, are loc cea de-a XXX-a ediție a Bazarului Copiilor, ediție aniversară anunțată de organizatori. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 14:00 iar intrarea este gratuită.

Potrivit organizatorilor, sunt așteptați să participe peste 700 de copii, care vor vinde și vor cumpăra la prețuri decente, vor face schimb și vor dona jucării, haine, CD-uri, cărți, accesorii etc. Calitatea obiectelor puse în vânzare sau donate trebuie să fie una bună sau foarte bună, aceasta fiind o condiție esențială pentru participarea la bazar.

De asemenea, participarea expozanților este liberă, aceștia având însă obligația de a păstra reguli elementare de bun-simț (prețuri mici, curățenie, comportament și limbaj decente etc.).

Invităm toti micii vânzători și voluntarii să ridice diplomele de participare/voluntariat de la masa organizatorilor, oricând pe parcursul desfășurării evenimentului.

Atragem atenția părinților că fumatul este interzis în zona unde copiii își expun lucrurile spre vânzare.

De asemenea, este interzisă comercializarea băuturilor și produselor alimentare de orice natură fără acordul expres al organizatorilor.

Vă informăm că Bazarul Copiilor este marcă înregistrată.

Folosirea denumirii de către persoanele neautorizate în scop comercial, publicitar, strângere de fonduri sau de altă natură decat aceea de a face public acest eveniment este strict interzisă și se supune rigorilor legii.

Pentru o mai bună organizare, vă rugăm să urmați recomandările voluntarilor prezenți la eveniment.

Vă așteptăm cu veselie!”, au transmis organizatorii evenimentului, Mădălina Corciu și Cristina Toma Cochinescu, cele care, la fiecare ediție, își pun sufletul pentru organizarea Bazarului Copiilor.