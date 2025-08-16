Wizz Air introduce rute noi din România din toamna lui 2025

Compania aeriană Wizz Air, a anunțat zilele trecute cea mai mare expansiune pe piața românească din ultimii ani. Aceasta cuprinde 15 noi rute cu plecare din România, spre destinații din Europa. Dintre acestea, din București vor fi operate, începând cu luna octombrie 2025, rute către Republica Cehă, Finlanda și noi rute spre Germania, Portugalia și Franța.

Biletele de avion pentru noile rute sunt deja disponibile pe site-ul operatorului aerian și au prețuri de pornire de la 99 de lei, de persoană, pe sens.

Astfel, din București Otopeni către Berlin (Germania) va începe în data de 26 octombrie. Zborurile sunt programate în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă și duminică.

Tot pe 26 octombrie, Wizz Air va mai lansa două conexiuni și către Praga (Republica Cehă). Acestea vor fi operate în fiecare luni, miercuri, vineri și duminică.

Cursa spre Bordeaux (Franța), va avea zboruri miercurea și duminica.

Finlanda apare, în premieră, în calendarul zborurilor operate de Wizz Air de la București. Astfel, Turku (Finlanda), va fi disponibilă începând cu 27 octombrie, cu zboruri în fiecare luni și vineri. Din 31 martie 2026, pasagerii vor putea zbura și către Faro (Portugalia), cu plecări marțea și sâmbăta.

