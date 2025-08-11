- Publicitate -
Republik Fest - foto concurs

Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție Republik Fest, cel mai tare festival care are loc la Ploiești. Știm că a fost cu adevărat memorabilă, tocmai de aceea repetăm experiența și venim cu multe noutăți. În plus, avem o surpriză pentru cei care au fost alături de noi în 2024!

- Publicitate -

Dacă ai fost la prima ediție a festivalului, trimite-ne o poză sau un video în comentariu sau pe adresa de e-mail [email protected], numele tău și un număr de telefon la care vei fi contactat, dacă ai fost desemnat câștigător! Alege un moment drag, care te-a marcat, și-ți trezește nostalgie.

Vei intra automat în tombola săptămânală la Observatorul Prahovean, unde oferim invitații duble la a doua ediție a Republik Fest, eveniment care va avea loc în intervalul 5 – 7 septembrie în aceeași locație, Parcul Constantin Stere.

Pentru transparență totală, tragerile la sorți sunt efectuate online, prin intermediul siteului random.org.

Viața Prahovei

Cod galben de caniculă, disconfort termic și vânt în Prahova

Prahova se află sub cod galben de caniculă. Temperaturile maxime anunțate sunt de 37 de grade Celsius. La nivelul județului a intrat în vigoare,...
- Publicitate -

A șasea etapă a concursului s-a încheiat astăzi, 11 august, fiind desemnat un nou câștigător al unei invitații duble: Șerban Ion (foto front articol).

Tragerea la sorți aici:

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

4
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

0
Un accident rutier grav s-a produs în această după...
Eveniment

Zonele din Ploiești care rămân mâine fără apă caldă

0
Mai multe locuințe din Ploiești și instituții publice vor...
Eveniment

Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești

0
Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la...
Eveniment

Trupa „Psyche” reprezintă Ploieștiul la I.D. Fest Bacău

0
Trupa de teatru Psyche, a Colegiului Național Nichita Stănescu...
Administrație

Cât te costă dacă ocupi locuri speciale din parcările cu plată

2
Chiar dacă o parcare este cu plată, asta nu...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

4
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Un city break la Chișinău, accesibil, frumos, curat, dar…

Corina Matei -
Un city break la Chișinău, capitala Moldovei, este o...

Două strategii, un singur obiectiv: confortul

Observatorul Prahovean -
Anul 2025 marchează o schimbare vizibilă în industria de...

Weekend în natură, cu mâncare bună și oameni faini? Da, la Ferma Dacilor

Observatorul Prahovean -
Căldură mare, chef de vacanță, dar un concediu în...

TVA-ul crește, dar prețurile ”îngheață” la SBA Design Ploiești

Elena Moisescu -
De la 1 august, cota TVA a crescut de...
- Publicitate -

O nouă câștigătoare a unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu -
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...

O zi la „Baia Verde” – Slănic Prahova

Alexandru Olteanu -
Slănic Prahova rămâne una dintre stațiunile alese de prahoveni...

Atmosferă de excepție la Retrologia, în Republica de sub castani

Claudiu Vasilescu -
Sâmbătă seara, după ora 20, ploieștenii s-au putut relaxa...

Cele mai vizitate obiective turistice în Lisabona

Alexandru Olteanu -
Lisabona se poate lăuda cu o sumedenie de obiective...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean