Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Dacă ai fost la prima ediție a festivalului, trimite-ne o poză sau un video în comentariu sau pe adresa de e-mail [email protected], numele tău și un număr de telefon la care vei fi contactat, dacă ai fost desemnat câștigător! Alege un moment drag, care te-a marcat, și-ți trezește nostalgie.

Vei intra automat în tombola săptămânală la Observatorul Prahovean, unde oferim invitații duble la a doua ediție a Republik Fest, eveniment care va avea loc în intervalul 5 – 7 septembrie în aceeași locație, Parcul Constantin Stere.

Pentru transparență totală, tragerile la sorți sunt efectuate online, prin intermediul siteului random.org.

A șasea etapă a concursului s-a încheiat astăzi, 11 august, fiind desemnat un nou câștigător al unei invitații duble: Șerban Ion (foto front articol).

Tragerea la sorți aici: