Croaziera pe Bosfor, de neratat la prima vizită în Istanbul

Cu ocazia primei vizite la Istanbul, am considerat normal să „bifăm” una dintre cele mai cunoscute atracții turistice de aici, croaziera pe Bosfor. Am ales să o facem așa cum trebuie, mai ales pentru distracția copiilor: noaptea, cu cină și program artistic. Și am ales bine de tot.

Deși pe Get Your Guide sunt numeroase oferte, care te îmbie cu prețuri mici, am studiat mult până să alegem. Și, într-un final, am ales compania Mega Lufer. De ce? Pentru recenziile foarte bune pe care le aveau, și gradul mare de satisfacție al clienților.

A contat mult în alegere și descrierea vaselor lor, două la număr, care efectuau aceste croaziere, și sistemele de siguranță pe care le aveau la bord. Da, mamă nebună, prefer ca, atunci când merg cu copiii, să fie totul „safe” 100%. În plus, mie mi-e o frică de apăăăă!!

Așa că, pe 21 martie 2025, seara, la ora 19:45, ne-am prezentat la locul de îmbarcare, la benzinăria de la Kabataș. Acolo am ajuns repede cu tramvaiul T1. Înainte de asta, în cursul zilei, am primit de la compania Mega Lufer un mesaj pe whatsapp cu absolut toate indicațiile de care aveam nevoie: cum ajungem, care este ora, cum se desfășoară îmbarcarea, ce e cuprins în program, ce servicii cu plată sunt la bordul navei. Cu alte cuvinte, chiar nu aveam nevoie de nimc altceva.

