Construiești sau renovezi? Cum alegi piatra naturală potrivită pentru casa ta

Fie că vrei să construiești o casă de la zero sau renovezi spațiul în care locuiești, un lucru rămâne sigur: materialele alese vor face diferența între o investiție pe termen scurt și un rezultat care dăinuie generații. Cum piatra naturală este una dintre cele mai valoroase opțiuni atunci când vrei un decor autentic, trainic și estetic impecabil, alege inspirat cu Stona.ro.

- Publicitate -

De ce piatra naturală?

Piatra naturală – marmura, granitul, travertinul sau ardezia – impresionează nu doar prin frumusețea sa atemporală, ci și prin: rezistență de neegalat – ideală pentru spații intens utilizate; aspect unic – fiecare bucată este o creație a naturii, cu texturi și nuanțe proprii; adaptabilitate – se potrivește oricărui stil, de la rustic la ultra-modern; valoare adăugată – crește prestigiul și valoarea locuinței.

Cum alegi piatra naturală potrivită pentru fiecare spațiu?

Dar cum alegi piatra naturală potrivită? Ce tip de piatră este mai bun pentru fiecare încăpere? Cum o întreții? Aici intervine experiența specialiștilor de la Stona.ro, unul dintre cei mai mari importatori și prelucrători de piatră naturală din România. Aceștia au creat un ghid complet, bazat pe experiența de peste 20 de ani în domeniu, din care am extras informații esențiale.

Stabilește unde vei folosi piatra naturală

Pentru un rezultat perfect, este important să alegi piatra naturală potrivită pentru fiecare cameră. Astfel, în fucnție de spațiul din casă, poți alege dintr-o gamă variată de piatră naturală după cum urmează:

Social Admitere. Penitenciarul de Femei Târgșor recrutează candidaţi Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare la Academia...

- Publicitate -

Pentru pardoseli, specialiștii stona.ro recomandă: Granit, ardezie, marmura, calcar, travertin. Pentru blaturi de bucătărie puteți alege dintre Granit, quartzit, marmură.

Iar pentru blaturi de baie Marmură, travertin, granit. Dacă optați pentru pereți decorativi, aceștia pot fi placați cu Onix, ardezie, sandstone, calcar, iar pentru spațiile exterioare, precum terases au fațade, stona.ro recomandă Granit, travertin, ardezie, calcar.

Alege stilul dorit

Stilul casei tale influențează alegerea pietrei, Astfel, dacă vrei un stil clasic și elegant, atunci este indicată utilizarea marmurei, pentru un stil modern și minimalist Granit sau ardezie, iar pentru un stil cald, rustic folosește cu încrtedere travertin și/sau sandstone.

- Publicitate -

Ce tip de piatră naturală alegi?

Marmură are o estetică luxoasă, ideală pentru blaturi, băi, pardoseli, iar granitul are ca principală calitate rezistența mare la zgârieturi și pete, fiind perfect pentru blaturi bucătărie și pardoseli. Travertinul are un aspect cald și natural, fiind potrivit pentru băi, pereți interiori, terase. Onix se definește prin transluciditate spectaculoasă, perfect pentru pereți decorativi și iluminare ambientală. Ardezia are o textură naturală, rezistență la intemperii, utilizată la pardoseli și fațade, iar sandstone are un aspect rustic, mat, recomandat pentru grădini și fațade.

Cum alegi culoarea și finisajul?

Culoarea pietrei naturale poate transforma complet o încăpere. Prein urmare, experții stona.ro recomandă tonurile deschise pentru spații luminoase și aerisite, iar cele închise denotă eleganță și intimitate.

Finisajele care rămân la fel de populare indiferent de trecerea anilor sunt: lustruit, care denotă eleganță, mătuit pentru o notă modernă, iar periat si fiamat, mai rustic, se pretează în special la exterior.

- Publicitate -

Travel&Lifestyle Când ai nevoie de o bicicletă full suspension? În lumea ciclismului, alegerea bicicletei potrivite poate face o diferență uriașă în experiența de pedalat, mai ales atunci când vine vorba de teren accidentat....

Întreținerea pietrei naturale

Întreținerea corectă este esențială pentru a te bucura de frumusețea pietrei în timp. Trebuie să știi că marmura și travertinul au un grad moderat de întreținere, iar granitul este foarte ușor de întreținut. Important! Consultanții Stona îți vor explica în detaliu cum să întreții fiecare tip de piatră.

Așadar, dacă îți dorești o casă care să impresioneze prin stil, să reziste în timp și să-ți reflecte personalitatea, alegerea pietrei naturale este una fără greș.

Intră pe www.stona.ro și descoperă mii de variante disponibile direct din stoc sau vizitează showroom-ul cel mai apropiat pentru niciun catalog online nu poate înlocui experiența directă.

- Publicitate -

Astfel, în showroom-urile Stona poți vedea plăcile de piatră naturală în mărime reală, poți atinge suprafața și textura și poți discuta cu consultanți specializați.

Unde ne găsești:

STONA – Showroom și Depozit: Comuna Brazi – Sat Negoiesti – str. Piatra Craiului, nr. 11, Telefon: 0344.255.730

STONA – Showroom: Șoseaua Pipera nr.48, București, Telefon: 0732.334.434

Online pe www.stona.ro

Email: comenzi@stona.ro

- Publicitate -

1 de 4

(P)