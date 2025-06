Chichiță la Ryanair: Au dreptul să te mute de pe loc

Companiile aeriene low cost sunt o variantă de buget atunci când vrei să călătorești ieftin și să te bucuri de o vacanță la preț redus. Dar, în ultima vreme, aceste companii aeriene găsesc fel de fel de „chichițe”, pe care le scriu cu litere mici, doar-doar pasagerii nu vor observa.

În plus, bagajele gratuite, care sunt permise la bordul aeronavelor, au dimensiuni diferite. Astfel încât te poți trezi că un bagaj „merge” la Wizz Air și „nu merge” la Ryanair. De exemplu, Wizz Air are ca dimensiuni 40x30x20 cm, în timp ce la Ryanair poți călători cu un bagaj gratuit cu dimensiunile de 40x25x20 și este specificat că trebuie să fie rucsac. Pentru cei 5 cm diferență față de Wizz Air, te poți trezi că plătești bagajul, dacă l-ai „burdușit” prea tare.

La Easyjet dimensiunile pentru bagajul gratuit sunt de 45x36x 20 cm, în timp ce la Pegasus Airlines dimensiunile sunt de 40x30x15 cm, iar acesta nu trebuie să cântărească mai mult de 3 kg. Deci e complicat și trebuie atenție multă atunci când se zboră „light”.

Cea mai nouă chichiță Ryanair: te pot muta de pe loc

Nu mică mi-a fost mirarea să citesc, pe cel mai recent boardingpass de la Ryanair, ceva scris cu litere minuscule: „You may be required to move to a different seat to accommodate other passengers”. În traducere liberă: „Poți fi mutat pe un alt scaun pentru a face loc altor pasageri”. Adică cum?

Păi, așa îmi trebuie dacă vreau să zbor „cu 2 lei”. Să zicem că nu ar fi o problemă. Nu am nevoie să stau pe un anumit loc, nu contează unde stau în avion. Dar nu pot să nu mă întreb: Acesta „different seat” poate fi și într-un „different airplane”? Nu de alta, dar am experiențe cu overbooking-ul la Ryanair… 😉

Cu alte cuvinte, dacă alegeți să călătoriți „light”, așteptați-vă să fiți mutați de pe locul înscris pe cartea de îmbarcare, dacă dorește altcineva locul dumneavoastră.