Muzeul Vasa din Stockholm, o minune de muzeu, unic în lume

Orașele lumii sunt pline de muzee. După ce ai văzut Luvru, Muzeul Egiptean din Cairo și multe altele asemenea lor, nu prea te mai impresionează nimic. La fiecare vizită într-un nou oraș, atenția ți se îndreaptă spre alte „obiective”, iar muzeele tind să piardă teren.

Cu toate acestea, de fiecare dată când merg într-un loc nou, încerc să aflu care sunt recomandările pentru destinația respectivă. Astfel, pentru Stockholm, am studiat atent „oferta” și, surpriză! Am considerat că, înainte de toate, trebuie să ajung la Muzeul Vasa! De ce? Pentru că este un muzeu cu totul altfel decât tot ceea ce am vizitat până acum. Cel puțin așa părea… Și nu m-am înșelat. Iar corabia este atât de mare, încât nu o poți fotografia pe toată. Am vrut însă să am pentru acest articol propriile poze, deși Martina, reprezentanta muzeului, mi-a pus la dispoziție fotografii profesionale.

Muzeul Vasa din Stockholm este singurul muzeu din lume dedicat unui singur obiect, o corabie impunătoare care a fost adusă la suprafață în anul 1961, după 333 de ani petrecuți pe fundul mării. Absolut tot ceea ce cuprinde acest muzeu este dedicat corabiei, care, pentru cei care sunt aproape de ea, nu este doar un obiect, ci a devenit aproape o ființă.

Angajații muzeului nu se referă la Vasa ca fiind „it” (un obiect), ci este o „she” (o ființă), personificând-o astfel și dându-i suflet și personalitate. Din tot ceea ce este expus acolo, se simte respectul suedezilor pentru corabia care, deși scufundată din motive de proiectare, a devenit aproape o mândrie națională.

Istoria Vasa

La jumătatea secolului al XVII-lea, Gustav al II-lea Adolf, transforma Suedia într-una dintre cele mai temute puteri din Europa.

În ianuarie 1625, regele suedez semnează un contract cu maestrul constructor de nave olandez, Henrik Hybertsson, și cu partenerul său de afaceri, Arendt de Groote. Aceștia urmează să construiască patru nave noi.

Una dintre ele, Vasa, urma să fie cea mai puternică navă de război din Marea Baltică, dacă nu din lume. Acesta a fost începutul unuia dintre cele mai spectaculoase fiascouri din istoria Suediei.

