Cum e drumul până în Thassos odată cu intrarea în Schengen, având în vedere că nu ar mai trebui să existe cozile de la trecerea frontierelor? Cei care au mers deja până acolo, spun că s-a scurtat, ca timp, cam cu o oră și jumătate – două. Dar încă nu a început sezonul. Adevăratele informații vor veni abia după 20 iunie, când va începe valul de turiști dinspre România spre Grecia.

Noi, în fiecare an, după cum ne e obiceiul, avem obligatoriu, în vară, o vacanță în Thassos. Drumul dura cam 12 ore cu tot cu trecerea cu ferry-ul pe insulă. Sunt tare curioasă cât vom face pe drum anul acesta, în condițiile în care, odată cu aderarea României la spațiul Schengen, s-au eliminat controalele de la punctele de trecere a frontierei.

Anii trecuți marea problemă era aglomerația de la cele două puncte de trecere a frontierei până în Thassos. Cozile interminabile de la vămile, România – Bulgaria, Bulgaria – Grecia și retur, ne dădeau fiori reci pe ceafă. Calculam mereu să ne începem și să ne terminăm concediul într-o zi a săptămânii, pe dos față de ceilalți turiști. Uneori ne-a ieșit, alteori nu.

Am ales, de multe ori, să facem drumul, mai ales pe cel de dus, din două bucăți, cu o oprire în Bulgaria, tocmai pentru a evita cozile de la vamă. Dar mai mereu am stat, măcar o oră, ceea ce era considerat rezonabil.

Odată cu intrarea în Schengen, ar trebui să fie mai ușor

Deși am intrat în Schengen, anul acesta vom merge tot din două bucăți. De data asta și la dus, și la întors deși nu cred că vor mai fi probleme la trecerea granițelor. Cred totuși că așa este mai puțin obositor. În plus, nu mai vreau să trec munții în Bulgaria pe timp de noapte.

Am avut experiențe ciudate cu vremea în acea zonă, cu furtuni, ploi, tunete și fulgere, cea mai recentă fiind chiar la întoarcerea din septembrie 2024. Din cauza ploii puternice, la un moment dat, noi și încă trei – patru mașini, câte mai erau pe șosea, a trebuit să oprim pe dreapta drumului, pentru că nu se mai putea înainta. Inconfortabil sentiment… ☹

Din acest motiv, anul acesta am ales oprire, și la dus și la întors, în Bulgaria. La dus, vom merge până undeva în zona Haskovo, iar la întoarcere am plănuit o oprire în zona Veliko Târnovo. De ce am ales așa? Am considerat că această împărțire inegală a drumului ajută ca, în ziua a doua, oboseala să fie mai mică.

Am un stres totuși, la trecerea podului de pe Dunăre, între Giurgiu și Ruse, din cauza cozilor la plata taxei de pod. Cred că ar fi util să se implementeze un sistem de plată online și pentru taxa de pod, astfel să putem scăpa și de acest „hop”.

Până atunci, sperăm ca, în această vară, drumul nostru până în Thassos să fie cu cel puțin două ore mai rapid și, dacă va fi așa, chiar ne vom gândi serios să mergem acolo de mai multe ori pe an. E o idee bună, nu? 😉