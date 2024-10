Un Halloween plin de surprize pentru copii la Prahova Value Centre!

Toamna aduce cu ea culori spectaculoase, dar și sărbători așteptate cu nerăbdare de cei mici. Halloween-ul este momentul perfect pentru ca micuții să își dezlănțuie imaginația, iar Prahova Value Centre a pregătit pentru ei două zile pline de activități creative și un spectacol de teatru fascinant!

Prahova Value Centre invită toți copiii și familiile să sărbătorească Halloween-ul într-o atmosferă de distracție și creativitate! În zilele de 31 octombrie si 2 noiembrie, centrul nostru comercial va găzdui evenimente speciale dedicate celor mici, care îmbină jocul, creativitatea și magia teatrului:

Joi, 31 Octombrie:

17:00 – 18:00 – Atelier creativ si decorativ – Grupa 1 de copii, zona Food Court

18:00 – 19:00 – Atelier creativ si decorativ – Grupa 2 de copii, zona Food Court

Sambata, 2 Noiembrie:

12:00 – 13:00 – Piesa de teatru pentru copii – “Castelul magic”, zona Food Court

“Prahova Value Centre este atât o destinație de shopping, dar și un loc unde comunitatea se întâlnește pentru a crea amintiri frumoase. Fie că vii să te bucuri de ofertele magazinelor, fie că participi la evenimentele tematice, la noi vei găsi mereu activități care să încânte întreaga familie. Suntem bucuroși să le oferim celor mici experiențe educative si multă distracție într-un mediu prietenos și plin de surprize” – declară Ioana Moț, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Halloween cu farmece și distracție, la Prahova Value Centre! – 31 octombrie și 2 noiembrie – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului. (P)