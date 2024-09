A început programul ”Litoralul pentru toți”. Lista hotelurilor de pe litoral unde cazarea este mai ieftină cu până la 70%

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea unei noi ediţii a programului social «Litoralul pentru toţi», desfăşurat între 01-30 septembrie 2024. Turiştii se pot caza în hotelurile din staţiunile românești de la Marea Neagră la tarife începând de la 38 de lei pe noapte de persoană, preţuri ce sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon.

”An de an, hoteluri de 2, 3 şi 4 stele din toate staţiunile de pe litoralul românesc se înscriu în acest program”, au transmis reprezentanţii FPTR.

Până acum, 57 de unităţi de cazare din toate staţiunile de pe litoralul românesc au aderat la program, oferind aproximativ 6.000 de locuri de cazare pe noapte şi că se aşteaptă ca până la începutul programului, peste 80 de hoteluri să se înscrie, ajungând la aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Dragoş Răducan, preşedintele FPTR: ”Continuăm acest program de succes, pe care românii îl aşteaptă în fiecare an.

Este perioada în care preţurile pe litoral sunt cu până la 70% mai mici decât în vârf de sezon, iar pentru mulţi turişti reprezintă, poate, singura variantă prin care pot merge în vacanţă la mare câteva zile.

Cele mai multe hoteluri vor fi deschise pana la mijlocul lunii septembrie, iar turiştii pot face deja rezervări de sejururi. În fiecare an, programul nostru a demonstrat că poate aduce bucurie şi relaxare pentru mii de familii care doresc să viziteze litoralul românesc.

Scopul nostru este să oferim oportunitatea unui concediu accesibil pentru toţi românii, indiferent de buget, într-o perioadă în care preţurile sunt foarte avantajoase. Şi în această ediţie, am colaborat cu numeroşi parteneri hotelieri pentru a ne asigura că oferim cele mai bune servicii şi condiţii de cazare.”

Prețurile la cazare pornesc de la 38 de lei pe noapte, la hotel de 2 stele, în Eforie Nord.

Lista hotelurilor înscrise în programul Litoralul pentru toți (stațiune, hotel, clasificare – stele)

1 JUPITER MAJESTIC JUPITER 3

2 JUPITER OLIMPIC 4

3 NEPTUN 2D RESORT &SPA 3

4 NEPTUN RECIF 3

5 NEPTUN MIORITA 3

6 NEPTUN CALLATIS 2

7 NEPTUN PROTON

8 OLIMP MAJESTIC OLIMP 3

9 VENUS RODICA 2

10 VENUS SANDA 2

11 SATURN NEKO (fost hotel AIDA) 3

12 SATURN SIRENA 3

13 SATURN SIRET 3

14 SATURN PRAHOVA 2

15 MANGALIA CORSA 3

16 VAMA VECHE THE OLD BORDER 3

17 EFORIE NORD MIRAGE BEACH SPA HOTEL 4

18 EFORIE NORD AQUA PARK 3

19 EFORIE NORD BRAN BRAD BEGA BY STEAUA DE MARE 3

20 EFORIE NORD DIANA 3

21 EFORIE NORD EFORIE TROPICAL 3

22 EFORIE NORD EVELYNE 3

23 EFORIE NORD FELIX 3

24 EFORIE NORD FORTUNA 3

25 EFORIE NORD NEPTUN RESORT 3

26 EFORIE NORD NOVUS 3

27 EFORIE NORD PASHA 3

28 EFORIE NORD PREMIUM HOUSE 3

29 EFORIE NORD NATALIA 3

30 EFORIE NORD URANUS 3

31 EFORIE NORD VILA DANY HOLIDAY 3

32 EFORIE NORD VILA LA MER 3

33 EFORIE NORD TERRA 3

34 EFORIE NORD ARTA 2

35 EFORIE NORD ASTORIA 2

36 EFORIE NORD AZUR 2

37 EFORIE NORD CUPIDON 2

38 EFORIE NORD LEGACY 2

39 EFORIE NORD MINERVA 2

40 EFORIE SUD GLORIA 3

41 EFORIE SUD CRISANA 2

42 MAMAIA ZENIT 4

43 MAMAIA ALMA 3

44 MAMAIA DELTA 3

45 MAMAIA DUNAREA 3

46 MAMAIA EL LOCANDA 3

47 MAMAIA FLORA 3

48 MAMAIA PICCADILLY 3

49 MAMAIA RECIF UNIREA 3

50 MAMAIA SARA BOUTIQUE 3

51 MAMAIA SONIO BOUTIQUE 3

52 MAMAIA VENUS 3

53 MAMAIA VOILA 3

54 MAMAIA PESCARUS 2

55 MAMAIA NORD LEMON CLIFF LUXURY B&B 3

56 COSTINESTI CASA SAROFIN 3

57 COSTINESTI PERLA 3