Ciorbă muntenească cu dovlecei și iaurt – by chef Dan Neagu, Restaurant Bulevard Ploiești

Odată cu vara, mâncărurile ușoare sunt la mare căutare. Ciorba muntenească cu dovlecei și iaurt, propusă de cei de la Restaurant Bulevard din Ploiești, este o rețetă de vară care, cu siguranță va salva multe mese. Iar ceea ce o face deosebită, este modul de preparare special.

„În mod tradițional toate se puneau la fiert împreună și se dregeau la final cu iaurt sau lapte bătut. Gătesc ciorba muntenească cu dovlecel și iaurt într-o manieră mai modernă, astfel încât să-i adaug un plus de gust și o textură mult mai plăcută. Folosesc bacon pentru că nu mulți au prin cămări carne afumată la garniță.

Am în grădină dovlecei ce tocmai s-au copt. Folosesc zucchini pentru că are semințele mai mici și coaja va da ciorbei mele un plus de culoare. Gustul este același. Puteți găti ciorbă muntenească cu dovlecel și iaurt foarte bine folosind dovlecelul clasic românesc”, povestește Dan Neagu, chef escoffier Restaurant Bulevard Ploiești.

Ingrediente pentru ciorba muntenească cu dovlecei și iaurt – 5 litri

DOVLECEL curățat 1 kg

APĂ: 4 litri

SARE: 15 gr

ULEI 100 ml

BACON 300 gr

CEAPĂ 300 gr

MORCOV: 300 gr

OUĂ: 6 buc

UNT 100 gr

IAURT 900 gr

MĂRAR, după gust.

Pregătire – 10 min

Preparare – 30 min

Dificultate – ușor

Vezi rețeta VIDEO aici:

