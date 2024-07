Ștrandul de la Târgoviște este o soluție excelentă pentru prahovenii care vor o zi de bălăceală

Nu de puține ori am scris despre realizările din Târgoviște, iar una dintre acestea este ștrandul de la Complexul Turistic de Natație din acel oraș. Am primit poze de acolo, am primit mesajele laudative ale oamenilor care au fost, dar de ajuns, am ajuns abia sâmbăta care a trecut.

În Târgoviște, pe un teren foooarte asemănător cu Parcul Municipal Vest din Ploiești (…înțelegeți ce vreau să spun), s-a construit Complexul Turistic de Natație, în cadrul căruia există și un ștrand. Și nu este doar un ștrand, ci este, pentru copii mai ales, un paradis de bălăceală.

Cu prețuri mai mult decât modice (35 de lei pentru un adult, în weekend, și 20 de lei pentru copil), cei care aleg să meargă acolo au parte, în acești bani, de o zi întreagă de tot ceea ce oferă ștrandul: șezlonguri, umbrele, colace, tobogane cu apă, piscine pentru adulți și copii, lazy river, etc. Oferta este variată și pentru toate gusturile.

Cum a fost sâmbătă la ștrandul de la Târgoviște?

…aglomerat, bineînțeles. Deși am vrut să plecăm devreme, lenea ne-a pus piedică și am început deplasarea spre ștrand cu o oră mai târziu decât plănuisem. Ajunși la Târgoviște la o oră după ce ștrandul își deschisese porțile, am găsit totuși șezloguri și umbrele, dar departe de zona care ne interesa: piscina pentru copii și lazy river.

Curând ștrandul a început să se umple, astfel că, pe la ora prânzului, era practic imposibil să mai găsești vreun loc liber în apropierea piscinelor sau toboganelor. Mai erau câteva aproape de gardul de la intrare și câteva în zonele unde nu te auzeai om cu om, din apropierea boxelor.

