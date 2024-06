Mușchiuleț de porc, sos forestiére și legume umplute – by chef Dan Neagu, vlog La Culinaria, Restaurant Bulevard Ploiești (VIDEO)

Atunci când vine vorba de preparate culinare cu carne de porc, o alegere absolut delicioasă este mușchiulețul de porc cu sos forestiére și legume umplute. Rezultatul, dacă rețeta este respectată așa cum trebuie, este unul care va bucura papilele gustative ale oricui.

„Folosesc pentru rețeta de astăzi mușchiulețul interior al porcului. Așa cum v-am obișnuit, nu-l arunc pur și simplu pe grătar sau pe grill, ci am să il gătesc in stil franțuzesc.

Vedeți rețeta mai jos. Este important să urmăriți atenți pașii ca să obțineți un sos cremos și aromat și un preparat pe măsură”, spune Dan Neagu, de Restaurant Bulevard Ploiești.

Ingrediente pentru mușchiuleț de porc, sos forestiére și legume umplute – 2 porții

MUȘCHIULEȚ interior de porc 600gr

BACON feliat 100gr

SARE aromată de grătar 30gr

SARE 5gr

IERBURI aromate(5tije):

(salvie,cimbru,cimbrișor,pătrunjel,foi de dafin)

CONDIMENT pentru carne de porc 5gr

ULEI AROMAT din sos verde 100ml

USTUROI 5gr

——————————————–

SOS FORESTIÉRE:

UNT 50gr

USTUROI 15gr

CEAPĂ ȘALOTĂ 30gr

PRAZ 30gr

CIUPERCI 100gr (2buc)

STOCH brun sau jiu de friptură 300ml

SMÂNTÀNĂ culinară 150ml

IERBURI aromate 3tije (cimbru,salvie,foi de dafin)

——————————————–

LEGUME UMPLUTE :

DOVLECEL 200gr (1buc)

MORCOV 200gr (1buc)

ARDEI KAPIA 100gr (1buc)

CARTOF SEMIFIERT 300gr (2buc)

CIUPERCI 100gr (2buc)

PRAZ 200gr

ULEI aromat 50ml

SARE 2gr

ZMEURĂ, AFINE 6-8 fructe

Pregătire 20min

Preparare 20min

Cum Gătesc Eu Mușchiuleț De Porc, Sos Forestiére Și Legume Umplute

In primul rând mă apuc de pregătit legumele. Durează mai mult și asta implică și un efort pe măsură, dar merită!. Ardeiul kapia, cartoful prefiert, morcovul, ciuperca, prazul și ceapa trebuiesc tocate in cubulețe cât se poate de mici. Intr-o crațiță am să pun ardeiul tocat, cartoful, morcovul, ciuperca și prazul, aromez cu puțin ulei din sosul verde (il știți deja) și le pun pe grill pentru a le sota. Nu mult, doar vreo 2 – 3 minute.

Până legumele incep să sfârâie, am să tai dovlecelul in 4 și am să il scobesc. In video vedeți tehnica pe care o folosesc mereu. Obțin niște butoiașe ce sugerează 4 bucăți de trunchi.

Legumele cubulețe sotate vor umple bucățile de dovlecel și 2 ciuperci champignon.

Las deoparte și incep prepararea sosului forestiere. Pun in crațiță ciupercile tăiate, ceapa, usturoiul și prazul tocate, impreună cu ceva unt, din nou pe grill. Torn și câteva picături de ulei aromat și le pun la călit. Când incep să fiarbă legumele, adaug jiul și il las la fiert. Mestec din când in când ca să nu se prindă de margini sosul. Până incepe să scadă, mă ocup de mușchiulețul de porc.

Așa cum am spus și in preambulul rețetei, folosesc muschiuleț interior pe care il fasonez intâi. Apoi il secționez longitudinal obținând 2 bucăți. De la jumătetea fiecprei bucpți, decupez mușchiul pentru a obține 3 felii. Seamănă bine acum cu o caracatiță. De porc de data asta. Fiecare secțiune trebuie imbrăcată in bacon. Apoi impletesc aceste secțiuni de mușchi. Când am terminat, aromez cu ulei din sosul verde, sare de grill, condiment de porc, puțină sare și ceva crenguțe proaspete de salvie.

Vedeți in video tehnica. Veți intelege mai ușor cum să obțineți această formă a fiecărei bucăți din mușchiulețul de porc.

Sosul fierbe așa că este momentul să adaug smântâna culinară. Pun doar jumătate din cantitate la inceput, turnată ușor, intimp ce mestec continuu in cratiță. Evit in modul acesta ca sosul să se brânzească. Aștept să fiarbă din nou și adaug și cealaltă jumătate din cantitatea sde smântână culinară in același mod.

Las sosul să scadă și pun mușchiulețul de porc pe grătar. Frigerea o pac evident pe ambele părți, intorcându-l atunci când se desprinde ușor de grătar. Când mai are 2 – 3 minute, mut carnea pe placă și pun și legumele (dovleceii și ciupercile umplute cu legumele sotate la inceput).

Montajul este partea finală a rețetei. Varianta aleasă de mine o vedeți in video. Nu uitați să puneți pe farfurie ceva sare și piper de grătar. Peste mușchiuleț, adaug sos forestiere din belșug Seamănă bine cu o rădăcină de copac. Adaug buturugile (dovlecel și ciupercă) și garnisesc cu câteva boabe de afine și 2 – 3 zmeuri ușor acrișoare.

Poftă bună vă doresc!

Vezi aici rețeta VIDEO:

