Mi-am pus centrală termică de apartament în Ploiești cu cei de la Magnum Instal. Cea mai inspirată alegere!

Mă bucur și acum de decizia pe care am luat-o, de a-mi monta centrala termică în apartamentul meu de trei camere din Ploiești, cu cei de la Magnum Instal. Nu credeam că o astfel de lucrare se poate rezolva atât de simplu, de rapid și fără bătăi de cap.

După o perioadă în care am întâmpinat multe probleme tehnice din cauza furnizorului de agent termic, sătul de facturile exagerat de mari la termoficare și îndemnat de o lipsa de confort legat de partea de apă caldă și căldură am hotărât să îmi instalez o centrală de apartament.

Printr-o recomandare. am luat legătura cu cei de la Magnum Instal, am stabilit o întâlnire și un reprezentant al acestora a venit la mine în apartament, ca să ne sfătuim împreună și să vedem care sunt soluțiile cele mai bune pentru mine.

Întâlnirea a mers foarte bine, m-am bucurat că am putut să și păstrez o parte din caloriferele pe care apucasem să le înlocuiesc de câțiva ani, iar pe cele care erau cu probleme am hotărât sa le înlocuim.

M-am interesat de toate detaliile legate de ce centrală ar fi potrivită pentru apartamentul meu: ce radiatoare să schimbăm, am hotărât ca instalația să fie pe țeavă de cupru, m-am interesat de manoperă, garanția echipamentelor și autorizarea ISCIR și m-am bucurat să aud că toate acestea sunt realizate de către dânșii, fiind autorizați ISCIR și având contracte de service cu cei mai importanți producători de centrale termice de pe piață: Ariston, Vaillant, Viessmann, Saunier Duval, Protherm, Ariston, Motan, etc.

După această întâlnire am așteptat oferta acestora comercială, pe care am primit-o chiar a doua zi pe mail. Am discutat apoi la telefon toate detaliile, ca să le pot înțelege corect și, după o discuție cu soția, i-am contactat și am stabilit toate detaliile legate de ziua când vor veni la montaj și de modalitatea de plată.

Au venit la data la care am stabilit. Oamenii care ne-au instalat centrala și instalația au fost cu foarte mult bun simț, au știut tot timpul ce au de făcut și lucrurile au decurs foarte bine.

Au folosit o carotă specială și un aspirator profesional pentru a scoate coșul centralei afară și nu au făcut aproape deloc praf. Instalarea pentru apartamentul meu cu 3 camere a durat o zi și jumătate, la sfârșit băieții au strâns în urma lor și apoi a venit un inginer de la dânșii care ne-a pus în funcțiune centrala. Acesta ne-a explicat cum funcționează și cum să o folosim și ne-a făcut actele de garanție și activarea ISCIR.

Experiența a fost una foarte bună și, de aceea, pot să spun că-i recomand cu toată încrederea. Totul a fost transparent și nu am avut ce sa le reproșez. Ce mi-au spus de prima oară, exact aia au făcut. Eu nu am avut nicio grijă legat de nimic, ei s-au ocupat de tot.

Dacă aveți nevoie de montarea unei centrale în apartamentul dumneavoastră, nu ezitați să-i contactați. În afară de centrale termice și încălziri în pardoseală, cei de la Magnum Instal sunt autorizați și pentru instalarea de aparate de aer condiționat și pompe de căldură.

Îi puteți găsi în Ploiești, pe strada Ștrandului nr 3. etaj 1. Au și un site de vânzari online www.pro-therm.ro și unul de prezentare, www.magnuminstal.ro. (P)