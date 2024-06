Final de stagiune la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești. Joi are loc ultimul concert

Joi, 27 iunie 2024, reprezintă ultima zi a stagiunii 71 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești. Concertul de final al acesteia este unul de excepție, semnat de maestrul Jin Wang, un dirijor austriac de origine chineză.

„Luna iunie reprezintă pentru mulți dintre noi un final de capitol; este luna în care elevii au serbarea de sfârșit de an, clasele terminale ultimul clopoțel, studenții trec prin ultimele examene ale sesiunii iar instituțiile de cultură își pregătesc ultimele evenimente care marchează sfârșitul unui nou an artistic.

Încet-încet ne apropiem de ultimul concert al stagiunii 71, o seară ce ne dorim să fie fabuloasă, o experiență memorabilă. Joi, 27 iunie 2024, genialitatea și pasiunea se vor întâlni cu energia tinereții, într-un concert semnat de maestrul Jin Wang și dedicat tinerelor talente.

Dirijor austriac de origine chineză, maestrul Jin Wang a studiat vioara (îngrădit de forurile superioare ale Chinei din acea perioadă) și ulterior dirijatul la Beijing Central Conservatory of Music și la Vienna Music University, beneficiind de îndrumarea celor mai mari dirijori din lume precum Karl Österreicher, Leopold Hager, Zubin Mehta, Leonard Bernstein.

Asistent al dirijorilor Vaclav Neumann și Peter Eötvös, câștigător a numeroase competiții de dirijat din Europa și primul dirijor asiatic care a predat la Stockholm Royal Academy of Music, Jin Wang a colaborat cu peste 100 de orchestre de renume din întreaga lume și a condus peste 700 de concerte, festivaluri, spectacole de operă.

A fost dirijor al Vaasa Philharmonic Orchestra din Finlanda (2011-2015), Dirijor principal al Komische Oper Berlin (2003-2006) iar în prezent este director artistic al Haydn Sumphony Orchestra din Viena (din 2016), dirijor invitat al Orchestrei Radio și al Filarmonicii George Enescu din București, legăturile cu România întinzându-se pe mai bine de 20 de ani.

Co-fondator al Xiamen Opera-Centre din China, Jin Wang este un artist complex, fiind pasionat de pictură, autor de cărți și compozitor, printre cele mai cunoscute lucrări muzicale ale sale numărându-se „Nokia Variations – A Travel through Music Styles”, „Romanian Dances” (pentru concertul crossover Symphony Pop), „Nachtwächter Geschiten – Die 3 Lausbuben” (operă pentru copii), Suita nr. 4 „Tibete Impressions – Song for the Roof of the World”, „Concerto for Young Orchestra” și multe ale lucrări valoroase.

Joi, maestrul Jin Wang se va afla la pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu”Ploiești, alături de care vor evolua Christina Xue – harpă, Bucky Xue – pian, David Petre – pian, Julia Zhu – pian, Lucas Feng – pian, Michelle Shih – pian, Nathaniel Shi – pian, Nathaniel Yu – pian, Ryan Chen – pian, Sarina Lau – pian, William Yue Gundersen – pian, Lina Yongco Agana – vioară. În program vor fi lucrări de Jin Wang, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Isaak Berkovich, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Antonio Salieri etc.”, au transmis reprezentanții Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.