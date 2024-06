De Rusalii la Vila Karina din Valea Doftanei: Reconectare cu natura și oameni deosebiți

Am ajuns să ne cazăm la Vila Karina de la Valea Doftanei, cu ocazia șezătorii la care am luat parte la punctul gastronomic local „La mama Lili”, în ziua de Rusalii. Știam că după un astfel de eveniment vom avea nevoie de o cazare în zonă pentru că alcoolul și volanul nu fac deloc „casă bună”, așa că, după rezervarea de la eveniment am început să căutăm cazare pentru o noapte. Era imperios necesar să ajungem pe jos de la locul șezătorii. Și astfel, am ajuns la Vila Karina din Teșila, vilă situată la 100 de metri de Mama Lili.

- Publicitate -

Am ajuns în jurul prânzului cu ideea de a lăsa bagajele, nu neapărat de a ne caza, pentru că era prea devreme. Norocul a făcut ca, cele două camere pe care le rezervasem să fie libere, așa că le-am și luat în primire.

După ce am dus sus bagajele, am pus mâncarea perisabilă în frigiderul din foișor și ne-am oprit la o „vorbă” cu gazdele în curtea pensiunii. Chimie imediată. Cătălina și Marius, cei doi proprietari ai pensiunii, oameni de toată isprava, deschiși la vorbă și la suflet, ne-au cucerit imediat. Atât de mult ne-a plăcut să stăm acolo, afară, încât am ratat prima oră de șezătoare. Am plecat doar pentru că știam că ne vom întoarce.

Atât de multe ne-a plăcut de când am ajuns, că am mai rezervat o noapte în plus

Totuși, înainte de a pleca, am mai făcut un lucru: am mai rezervat o noapte în plus pentru că, era evident pentru toată lumea, că nu ne-ar fi ajuns doar o seară și o noapte la Karina.

- Publicitate -

Odată întorși de la eveniment restul după-amiezii am petrecut-o în curte: liniște, mese, scaune, terasă, foișor, leagăn, tobogan și trambulină pentru copii… cu alte cuvinte tot ce ne trebuia pentru relaxare maximă. Noi, adulții, la un „pahar de vorbă”, copilul alergând prin curte, pe leagăn, pe tobogan și jucându-se cu pisicile (pentru că sunt vreo trei pisici adorabile pe acolo…).

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.