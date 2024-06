Prahova și Buzăul se adună sâmbătă, la Mânzălești, pentru o „Șezătoare la noi în sat”. Programul evenimentului

Tradiții, datini și voie bună se împletesc sâmbătă, 22 iunie 2024, la Căminul Cultural din satul buzoian Mânzălești, la „Șezătoare la noi în sat”. Entități de cultură din Prahova și Buzău și-au dat mâna pentru organizarea acestui eveniment, ca parte a unui proiect de anvergură, dedicat tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, „Itinerar etnofolcloric pe Valea Slănicului de Buzău”.

Școala de dans „Drag mi-e jocul românesc” din Ploiești, sub îndrumarea profesorului corecraf Irenne Stănculescu, Școala de dans popular „Edu”, din Buzău, sub îndrumarea instructorului coregraf Elena Alina Cernat și Școala de dans „Jocuri Prahovene” din Câmpina, sub îndrumarea instructorului coregraf Ionuț Jilăveanu, sunt organizatorii evenimentului.

Cei trei instructori care coordonează cele trei școli de dans sunt membri ai Ansamblului Folcloric Chindia, condus de maestrul coregraf Constantin Dogaru. De fapt, Ansamblul Folcloric Chindia este și invitat de onoare al șezătorii.

„Din seria „Itinerar etnofolcloric pe Valea Slănicului de Buzău”!

Haideți să vibrăm împreună, sâmbătă, 22 iunie, începând cu ora 14:00, gustând din spiritul tradițiilor de altă dată! Șezătoarea… lucru neobișnuit în modernitatea vremurilor, dar atât de „românească”!

Toată această organizare colectivă, reuniune de forțe și implicare, suflet și emoție, este pentru hrana sufletelor noastre și… ale voastre.

Câți oare dintre voi ați mai văzut cu ochii voștri o șezătoare sau o horă în sat? Câți oare ați trăit pe viu o astfel de experiență? Noi o organizăm, voi bucurați-vă de ea!

De ce la Mânzălești? Pentru că aici oamenii încă se mai bucură și tin cu dinții de tot ce înseamnă spirit românesc! Aici oamenii trăiesc într-o comunitate armonioasă și colaborează între ei cu bucurie, astfel că Lopătari, Bisoca și Buzau, s-au alăturat imediat, harnici și deschiși proiectului! Deoarece aici, oamenii au fost imediat receptivi la o idee mică, susținută de o emoție mare! Pentru că aici peisajul este mirific, iar frumusețea tărâmurilor noastre românești ne pătrunde în propria ființa, prin toți porii! Și pentru că oamenii de aici au experiență, ei încă mai organizând și bucurându-se de șezători!

Vom juca, vom cânta, vom povesti, vom interpreta roluri, vom admira straie și meșteșuguri românești, poate vom și învăța câte ceva nou și vechi totodată…!

Șezătoarea este un obicei străvechi, ce a avut de-a lungul timpului un rol foarte important în viața socială a satului: transmiterea și preluarea tradiției populare, totodată, consolidarea unei mentalități colective în comunitatea satului.

Asta ne dorim și noi, prin asociere și colaborare: să menținem viu, focul romanesc ce arde în noi! Să dăm și să primim de la unii la ceilalti, să trăim, să păstram și să oferim, cât putem de mult din identitatea tradițiilor noastre!

Intrarea este liberă pentru toată lumea, de fapt asta este și ideea principală, să ne adunăm!

Așa că: Vă așteptăm cu drag!”, au transmis organizatorii.

PROGRAM ARTISTIC:

Deschidere: chemarea oamenilor la șezătoare în sunet de bucium:

Cristian Micu (bucium, cimpoi, ocarina, fluier, caval, solist vocal);

Zidaru George Eduard (bucium, caval, fluier, tilinca, drâmbă, ocarină);

Școala de dans popular Edu: Ansamblul de copii “Cununița” și grupele de cursanți adulți, instructor-coregraf și fondator Cernat Elena;

Ansamblul de copii ai Liceului Tehnologic Lopătari: coregraf Elena Moroianu, instructor Adrian Olteanu, profesor canto Tatiana Răduță;

Copiii Școlii gimnaziale din comuna Mânzălești: suita de jocuri populare și interpretarea unei legende a locului (instructori Moldoveanu Gabriela și Damian Daniela);

Ionaşcu Teodora – solistă a Școlii gimnaziale din satul Plaiul Nucului, comuna Lopătari (coordonator Gina Buna);

Soliști: Maria Ionescu, Alexia Butmălai, Carina Toader, Denis Dumitrache, elevi ai Atelierului Muzical “Ceata lui Ioniță”, coordonați de dna profesor de canto Diana Ioniță;

Viorel Tuţu – interpret FLUIER;

Vasilica Moise – SOLIST VOCAL adult;

Cristi și Andreea Micu – interpret CIMPOI;

Miron Herăscu – interpret ACORDEON;

Ansamblul folcloric “Mlădiţe Vintilene”, com Vintilă Vodă, coordonat de Parintele Pârlog Liviu;

Dna Cecilia Petrescu – custode al Muzeului “Timpul Omului” din Mânzălești;

Ansamblul Folcloric Chindia, al Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, coordonat de maestrul Coregraf Constantin Dogaru;

Școala de dans popular Drag mi-e jocul românesc, din Ploiești, profesor-coregraf și fondator Stănculescu Irenne Mădălina, profesor colaborator Sorin Petre;

Școala de dans popular Jocuri Prahovene, din Câmpina, instructor-coregraf și fondator Jilăveanu Ionuț;

MEȘTESUGURI, DEMONSTRAȚII, PREZENTARE COLECȚII CĂMĂȘI și STRAIE POPULARE:

Zestrea Bisoceană coordonator dna Albu Doinița;

Dna Ioana Diaconu (Mirela, după cum îi spun cei apropiați) – prezentare colecție costume populare cusute manual respectând coloristica și simbolistica zonei;

Dna Gina Buna, prezentare cusături la șezătoare (Diplomă excelență Gina Buna);

Copăcel Viorica împreună cu mama ei, Leu Rada, prezentare cusături și colecție straie cusute manual;

Elena Manea – Mânzălești, prezintă o colecție de cămăși tradiționale;

Maria Bâra – prezintă o colecție de cămăși – sat Podul Muncii, com Vintilă Vodă (diplomă de participare);

Hurluc Marinela – prezentare exemple de cusături (profesoară de educație tehnologică a Liceului Tehnologic din Lopătari, specializarea textile și croitorie);

Coca Diaconu – coase manual ciorapi, căciulițe și altele asemenea;

Colnicean Cuţa – toarce;

Daniela Mihăescu, din Ploiești – expoziție ouă pictate manual;

Împletirea lânii – exemplificarea acestei activități la șezătoare, de către femeile din zonă;

Ion Zota – prezentare lucrături în lemn și colecție de roci ale Muzeului “7 locuri de poveste”, din Lopătari;

PIO – zdrobitor manual sare – demonstrație Adrian Olteanu;

Prezentare Roata olarului și alte exponate tradiționale ale Muzeului “Timpul omului” din Mânzălești, custode Petrescu Cecilia.

ECHIPA TEHNICĂ

Maestru de sunet: Valentin Oprea, Mânzălești;

Foto-video: George Dinu, Ploiești;

Foto: Marin Văcărelu, Vălenii de Munte;

Foto: Viorel Dragu, Varlaam;

Operator dronă: Cătălin Cătană, Ploiești.