Copilărești și sărbătorești la Prahova Value Centre!

De 1 iunie parcarea centrului comercial Prahova Value Centre devine un tărâm fermecat pentru copiii mici şi mari, cu activităţi menite să celebreze copilăria și să amintească de ea.

- Publicitate -

Așteptăm toţi copiii la Prahova Value Centre cu spectacole și ateliere de magie, jocuri distractive cu baloane modelate, pictură pe faţă, supereroi cu baloane colorate, surprize dulci și un întreg parc de distracţii.

Programul activităţilor va fi următorul:

10:00 – 21:00: Parc de distracţii;

12:00 – 20:00: Personaje de poveste (Super Woman si Buburuza), împart baloane colorate și surprize dulci tuturor copiilor prezenţi;

12:30 – 13:30: Spectacol de magie – Teo Magic Show;

13:30 – 16:00: Dansuri oferite de Trupa Vogue;

16:00 – 18:00: Atelier de magie – Cristian DeNis;

16:00 – 18:00: Atelier de modelat baloane – Alex Baloons Boy;

16:00 – 19:00: Pictură pe faţă pentru toţi copiii prezenţi;

18:00 – 21:00: Balonul cu aer cald in parcarea centrului comercial;

În plus, în această zi câștigătorii campaniei “1 Iunie printre nori” se vor putea bucura de zborul cu balonul cu aer cald alături de copiii lor!

- Publicitate -

“Copilăria nu ar trebui să dispară niciodata iar activităţile pe care le-am pregătit de 1 Iunie ne vor îndemna la distracţie, joc si veselie. Petrecerea pe care Prahova Value Centre o organizează cu ocazia zilei de 1 Iunie dorim să fie una memorabilă, cu energie din plin si multă culoare!”- declară Ioana Moţ, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Activităţile organizate în data de 1 iunie au loc în parcarea centrului comercial, iar accesul este gratuit, în limita spaţiului disponibil. Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Sărbătorim 1 iunie împreună, la Prahova Value Centre – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro).

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a proiectului de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului. (P)