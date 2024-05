Cum poți câștiga un zbor cu balonul pentru tine și copilul tău de 1 Iunie, la Prahova Value Centre

De 1 Iunie poți oferi copilului tău un cadou cu totul special pe care, cu siguranță, nu-l va uita toată viața: un zbor cu balonul cu aer cald.

Cea mai așteptată sărbătoare se apropie! De 1 iunie, la Prahova Value Centre îţi poţi surprinde copilul cu o experienţă unică de neuitat.

În perioada 20 – 26 mai, cumpărăturile efectuate în centrul comercial îți pot aduce un zbor cu balonul pentru tine și copilul tău. Doar câțiva pași te mai despart de aceast moment memorabil:

-Cumperi de minim 250 lei din două magazine diferite în perioada desfășurării campaniei.

-Prezinți bonurile fiscale pentru validare la Infodesk-ul de la intrarea în Food Court.

-Extragi un talon răzuibil și afli dacă ești câștigător.

-Te înscrii pe lista de programări pentru ridicarea cu balonul, prin comunicarea numelui și a numărului de telefon.

-În data de 1 iunie, prezinți la fața locului talonul răzuibil câștigător în momentul sosirii.

„Dorim să marcăm această zi importantă pentru cei mari și cei mici, iar cel mai frumos mod este acela de a dărui bucurie. Suntem încântați să le oferim clienților noștri amintiri frumoase și o experiență cât mai plăcută la cumpărături”– declară Ioana Moț, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Detaliile complete ale campaniei, informațiile despre achizițiile acceptate, mecanismul, condițiile de participare, dar și regulamentul complet pot fi accesate pe site-ul Prahova Value Centre: 1 iunie printre nori! – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.