„Decoruri și simboluri în arta lemnului”: Elevii Liceului de Artă „Carmen Sylva”, din Ploiești, au expus la Muzeul „Crama 1777”

Ziua de 9 mai 2024 a fost una cu o încărcătură deosebită, atât pentru elevii și profesorii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, cât și pentru reprezentanții Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, cele două instituții fiind organizatoarele unui eveniment cu adevărat remarcabil.

Joi, 9 mai 2024, la Muzeul „Crama 1777”, din localitatea Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, au fost expuse 111 lucrări de la 80 de elevi talentați ai liceului, în cadrul unui vernisaj de excepție. Copiii au fost deosebit de fericiți iar cadrele didactice mândre de elevii lor.

Copiii au fost fascinați de obiectele muzeului, create de meșteșugari adevărați, și au înțeles ce înseamnă munca și câtă migală este necesară pentru crearea unei opere de artă.

Prin realizarea de desene, cu ajutorul diferitelor tehnici, după obiectele realizate manual, în lemn, aflate în patrimoniul muzeului, elevii au putut înțelege cât de greu este să realizezi astfel de obiecte și cât de complexă este munca din spatele obiectelor care le-au servit ca surse de inspirație.

Ce spun elevii despre expoziția „Decoruri și simboluri în arta lemnului”

„Acest proiect a fost interesant din toate punctele de vedere. Am descoperit obiecte prelucrate meticulos în lemn pe care le-am înțeles mult mai bine studiind detaliile acestora. Se poate observa că sunt făcute cu mare drag. Este foarte interesant și faptul că am participat la o expoziție , fiind o oportunitate mare pentru mine. Aș dori să pot crea opere în lemn, dar consider că ar fi destul de greu. Sunt cu adevărat onorată să fi participat la această expoziție, fiind o experiență care m-a ajutat să descopăr aceste obiecte meșteșugărești demne de expus în muzeu”. – Diana A., clasa a VI-a B

„Eu consider că această aventură cu lucrările pentru expoziție a fost o experiență unică care m-a motivat. Am reușit să devin mai bună la desenul în tuș și mi-a făcut plăcere să decorez imaginile, să pun detalii și să creez forme inspirate după obiectele de lemn. Îi mulțumesc profesoarei mele că ne-a oferit oportunitatea să participăm la această expoziție minunată care ne-a inspirat pe toți”. – Roua Elena B., clasa a VI-a B

„Din punctul meu de vedere, această expoziție a fost o provocare, deoarece mi-a pus la încercare răbdarea și talentul artistic. De asemenea, m-a ajutat să îmi dezvolt tehnica desenului în tuș prin detaliile surprinzătoare, ceea ce apreciez enorm. Aceasta a fost o mare oportunitate pentru mine căci nu mă așteptam să lucrez pentru o asemenea expoziție. După ce am realizat aceste desene am apreciat mult mai mult efortul depus pentru a lucra în lemn. Doresc să mulțumesc doamnei muzeograf căci ne-a oferit această onoare și, de asemenea, doamnei profesoare de desen care a avut o răbdare incredibilă”. – Estera Antonia A., clasa a VI-a B

„În opinia mea, acest proiect expozițional a fost o oportunitate de a descoperi (pe măsură ce lucram) și studia detaliile minuțioase prin care au fost realizate, cu foarte multă pricepere, aceste obiecte prelucrate în lemn. De asemenea, am fost motivată să lucrez in tuș, tehnică pe care am întâlnit-o rar în acest an scolar și pe care o apreciez. M-am simțit foarte onorată sa creez lucrări pentru o asemenea expoziție și îi mulțumesc doamnei muzeograf pentru aceasta ocazie minunată și deosebită”. -Iulia Alexandra D., clasa a VI-a B

„A fost cu siguranță o experiență de neuitat și mi-aș dori să pot, împreună cu colegii și profesorii mei, să colaborez la cât mai multe proiecte, prea puțin cunoscute sau accesate de generația mea. Sunt recunoscătoare acestei ocazii, deoarece am avut posibilitatea să-mi cunosc țara, tradițiile uitate, cultura și obiectele a căror existență sau valoare nu-mi erau prea cunoscute până acum. E una dintre experiențele din care am învățat cu plăcere și curiozitate, mai mult decât într-o zi cu ore normale”. Teodora I., clasa a IX-a C

„Este o experiență plăcută să lucrezi pentru o expoziție în cadrul Muzeului Crama 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ce valorifică nu numai vechile metode a produceri vinului, cât și vechile obiceiuri din tradițiile românești. Expoziția temporară „Decoruri și simboluri în arta lemnului” ne-a adus mai aproape de vechile tradiții, ajutându-ne să înțelegem viața strămoșilor noștri și semnificația multelor simboluri, pe care le întâlnim și în ziua de astăzi”. – Ania Elena I., clasa a IX-a C

„Experiența mea la Muzeul Crama din 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a fost una foarte placută și interesantă, am primit multe informații folositoare și importante legate de cultura noastră. Mi-a plăcut să reprezint prin pictura cu acuarele lada de zestre. Inspirată dintr-o lucrare sculptată în lemn care este expusă în muzeu. Modelele tradiționale și felul cum era sculptată m-au impresionat. Am pictat cu drag această ladă, iar experiența a fost una frumoasă și distractivă!” – Elena Alexandra R., clasa a IX-a C

„Participarea la expoziția organizată la Muzeul Cramă 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, este una inedită care te invită să pătrunzi în lumea creativității. Acolo ne-au fost prezentate obiecte și tradiții vechi românești, tema de anul acesta fiind decoruri și simboluri în arta lemnului. A fost foarte interesant să aflăm semnificația simbolurilor inspirate din natură care sunt folosite chiar și în zilele noastre. Mă simt onorată că am lucrat la acest proiect și aștept cu nerăbdare urmatoarea ediție” – Miruna M., clasa a IX-a C.

„Aceasta a fost o experiență minunată, care m-a încântat și m-a surprins plăcut din multe puncte de vedere. Informații la care nu ai acces prea ușor, din păcate, însă eu m-am bucurat de timpul petrecut alături de atâtea persoane cultivate, de la care pot învăța despre cultura noastră populară cu tradițiile ei vechi și noi. Este cu siguranță o experiență de repetat și sper să mai am această ocazie.” – Raluca M., clasa a IX-a C.

„Participarea la expoziția din cardul Muzeului Cramă 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a fost o experiență frumoasă despre cum să afli povestea obiectelor tradiționale țărănești dar si a tradițiilor care se practicau înainte, tema fiind “Decoruri și simboluri în arta lemnului”. Din această expoziție am putut afla semnificația simbolurilor pe care le întâlnim până în zilele noastre. De asemenea, este plăcut să îți vezi lucrările realizate lângă obiectele tradiționale folosite ca inspirație. Mă bucur că am putut să fac parte din această expoziție și o să vorbesc cu drag despre această experiență.” – Anastasia P., clasa a IX-a C

„Participarea la expoziția ,„Decoruri și simboluri în arta lemnului”, organizată la Muzeul Cramă 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a fost o experiență plăcută! Exemplul după care am lucrat a fost o pasăre ce a ieșit în evidență prin finețea execuției și frumusețea penajului. A fost un proces distractiv de a o modela în lut și, după aceea, privind lucrarea expusă, am simțit un sentiment foarte plăcut, știind că ceea ce vad aici a ieșit din mâinile mele. Pe lângă acestea ne-au fost prezentate tradiții vechi românești, arătându-ne și obiectele cu care acestea erau executate. A fost o experiență minunată și de-abia aștept următoarea temă la care voi participa.” – Anna Sânziana L., clasa a IX-a C

„A fost o experiență frumoasă participarea la expoziția organizată în cardul Muzeului Crama 1777 Valea Călugărească, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, deoarece am aflat povestea obiectelor tradiționale românești, dar si a tradițiilor care se practicau înainte”. – Andrada P., clasa a IX-a

„Mi-a plăcut foarte mult să lucrez pentru această expoziție. Când am desenat am simțit că explorez o dimensiune diferită a creației artistice. Era fascinant să redau în două dimensiuni ceva care a fost creat în trei dimensiuni și să încerc să exprim esența și expresivitatea sculpturilor în linii și umbre”. – Ana Miruna G., clasa a IX-a D.

„Mă bucur că am avut șansa de a lucra la acest proiect, fiind unul strâns legat de cultura noastră, prin arta și meșteșugul lemnului. Realizarea grafică a obiectelor din lemn a fost un proces minuțios, dar surprinzător de plăcut. Deși am fost implicat numai în realizarea pe hârtie a acestor elemente, acest proiect mi-a stârnit curiozitatea pentru practicarea sculpturii în lemn”. – Costin M., clasa a IX-a D

„Acest proiect mi s-a părut unul interesant din punct de vedere educațional și cultural. Am realizat un mic studiu după obiectul ilustrat încercând să evidențiez structura și armonia detaliilor în raport cu obiectul din lemn. Am observat, de asemenea, că semnele sau detaliile sculptate în lucrare sunt conectate folosind forme în cea mai mare parte liniare sau circulare. Mi s-ar părea foarte interesant să practic această arta a lemnului având șansa să experimentez mai mult și mai eficient sculptura”. – Clara Gabriela N., clasa a IX-a D

„Acest proiect expozițional a fost o experiență uimitoare pentru mine și am avut numai de câștigat. Desenând câteva obiecte sculptate din lemn, am reușit să observ și să înțeleg toate detaliile de pe lucrare, lucru care m-a făcut să înțeleg mai bine frumusețea acelor obiecte. Cu siguranță mi-ar placea să practic acest meșteșug al prelucrării lemnului dezvoltând astfel noi abilități și poate și noi pasiuni”. – Carla Mihaela N. , clasa a IX-a D

Profesorii și organizatorii au simțit din plin satisfacția muncii lor

„Izvoarele patrimoniale din care s-au inspirat tinerii artiști, cu emoția și talentul lor, au făcut posibil apariția unui dialog între frumusețea obiectului țărănesc de altădată și contemporaneitate. Un experiment muzeografic foarte reușit. Felicitări distinșilor profesori și tuturor elevilor talentați ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești” – muzeograf Emilia Rodica Savelovici, Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească.

„Expoziția „Decoruri și simboluri în arta lemnului” a deschis calea spre o nouă zonă de cercetare – aceea a obiectului tradițional, realizat cu multă pricepere și minuțiozitate. Într-o lume în continuă mișcare, acest proiect expozițional a oferit elevilor oportunitatea de a-și acorda timp pentru a studia obiecte inedite realizate din lemn, caracterizate printr-un decorativism accentuat, ce relevă, pe măsură ce te apropii de ele, noi semnificații și întelesuri. Impresiile pe care obiectele le-au lăsat asupra elevilor au fost, ulterior, transpuse în lucrări de grafică și ceramică, unde fiecare a avut libertatea de a-și exprima propria viziune asupra temei. Pentru o parte din elevi, aceasta a fost o primă experiență expozițională, iar acest lucru i-a motivat să creeze lucrări originale, să se organizeze și, totodată, să fie inspirați și să se exprime folosind mijloace specifice artelor vizuale”. – profesor Raluca Pârlițeanu.

(Raluca Pârlițeanu a participat în trecut la expozițiile realizate în colaborare de muzeu și colegiu în calitate de elev. Anul acesta a trecut de partea cealaltă fiind profesor coordonator al elevilor la proiectele expoziționale realizate în colaborare de cele două instituții).

„Prin această expoziție dedicată artei lemnului ne-am continuat exercițiul cultural de redescoperire a pieselor cu valoare patrimonială și marcă identitară din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Tematica expoziției a reprezentat o nouă provocare pentru tinerii artiști de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești. Un univers de poveste, despre frumusețe și armonie, simplitate și monumentalitate, echilibru și măsură, reiese la suprafață prin această expoziție a tinerilor creatori, îndrumați de pasionați dascăli Liliana Marin, Georgiana Tudor, Raluca Pârlițeanu și Mihaill Tudor, într-o reinterpretare de poveste”. muzeograf Monica Cîrstea

„Acest eveniment marchează finalitatea unui proiect deosebit, în care tinerii noștri, elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva”nu doar că au redescoperit tehnicile, simbolurile și tradiția dar au adus o contribuție valoroasă la revitalizarea și modernizarea patrimoniului cultural românesc. Lucrările pe care le veți vedea nu sunt doar simple reprezentări, inspirate din arta tradițională, ci sunt reinterpretări moderne care vorbesc despre continuitate și evoluție în cultura noastră. Vă invit să vizitați expoziția, să explorați operele expuse astfel încât, poate, dialogând cu operele creatorilor vom sărbători împreună talentul și inovația viitorilor noștri artiști.” – profesor Liliana Marin.

„În cadrul acestei colaborări cu Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, elevii au șansa să se familiarizeze cu piese aflate în patrimoniul muzeului. Astfel văd și obiecte care nu se află în expoziții, care, spre exemplu, sunt în depozitul muzeului.

Într-o eră a consumerismului, elevii au înțeles cu câtă migală meșteșugarii își decorau obiectele pe care le utilizau în viața de zi cu zi, obiecte care erau utilizate pe tot parcursul vieții, uneori chiar transmise din generație în generație, nu doar pentru un sezon, cum, din păcate, se întâmplă tot mai des în ziua de azi.

Sperăm ca aceste colaborări cu Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova să sădească în sufletul elevilor dragostea și respectul pentru tradiția populară” – profesor Georgiana Tudor.

Expoziția „Decoruri și simboluri în arta lemnului” merită cu siguranță vizitată de toți prahovenii. Este frumos să ne aducem aminte, măcar din când în când, ce copii talentați avem în județ și să le apreciem munca la adevărata ei valoare.

Expoziția poate fi vizitată în cadrul Muzeului „Crama 1777”, secție a Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, în localitatea Valea Călugărească.