„Săptămâna Verde” la Restaurant Bulevard Ploiești. Copiii au petrecut în Rarisimo Garden

V-ați obișnuit deja cu produsele excepționale de la Restaurant Bulevard din Ploiești, pregătite de chef escoffier Dan Neagu. Dar, mai puțin cunoscut este faptul că „Săptămâna Verde” există și la restaurant, unde copiii pot merge să învețe despre plantele aromatice și rolul lor în prepararea mâncărurilor.

Săptămâna aceasta au fost școli care s-au aflat în „Săptămâna Verde” așa că, unii dintre profesori, i-au dus pe copii să învețe despre… plantele din bucătărie. Unde? La Rarisimo Garden, grădina Restaurantului Bulevard, unde, chef escoffier Dan Neagu își crește cu pasiune plantele pe care le folosește la prepararea delicateselor culinare.

Sub denumirea „Miresme, magie și culoare – în Săptămâna Verde, la Rarisimo Garden”, grădina și-a deschis porțile pentru cine a dorit să intre și să afle secretele mirodeniilor din bucătărie.

„Au fost zile de poveste la noi, în grădina cu arome și mult verde. Am petrecut ore speciale alături de cei mici cărora le-am povestit despre plante, beneficiile acestora și cum pot fi ele folosite în gastronomie; alături de care am plantat, dar și de la care am învățat ceea ce, poate, noi, adulții… am uitat demult.

Spre exmplu, că mama, bunica și străbunica – fac cea mai bună mâncare. „Mie-mi gătește și tata, și tata face mâncare bună”, ne-a povestit un băiat – mândru că-i putea spune lui chef Dan Neagu că și părintele său e priceput la de-ale bucătăriei.

Elevii școlilor gimnaziale din Prahova, care ne-au vizitat, au aflat de la chef Dan Neagu, bucătar discipol escoffier, cum pot fi introduse plantele în preparate culinare și în băuturi răcoritoare, cum pot fi crescute plantele aromatice și nu numai.

Oregano și Busuiocul au fost „vedetele zilei” pentru elevi. Oregano – pentru că provine din zona mediteraneană, despre Busuioc, copiii au aflat că este considerat – plantă sfântă și, poate cel mai important, ambele se potrivesc foarte bine în preparatele culinare iubite de cei mici: paste, pizza, pui la grătar și chiar în limonade.

După ce au acumulat cât de mult au putut despre magia aromaticelor, copiii le-au plantat în ghivece, cu mânuțele lor, sfătuiți evident de chef Dan Neagu, pentru că, nici plantarea nu se face… așa, orișicum, ba chiar e nevoie de multă pricepere și îndemânare.

Orele din „Săptamâna Verde”, petrecute la Rarisimo Garden, grădina cu arome a Restaurantului Bulevard, s-au încheiat pentru cei mici cu sandwichuri cu piept de pui aromat pe grătar, pe cât de apetisante, pe atât de sănătoase, și cu limonadă cu sirop de mentă, trandafiri sau lavandă, după preferințe, toate… la discreție”, au povestit cei de la Restaurant Bulevard Ploiești.

Și pentru Săptămâna „Școala Altfel” cei de la Rarisimo Garden așteaptă în continuare doritorii pentru povești despre plante și activități în aer liber.

Prețul pachetului este de 40 lei de persoană, iar programările pot fi făcute la telefon 0723 617 654 sau telefon 0725 870 911.

Iată cum a fost în „Săptămâna Verde”: