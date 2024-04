Ready, Set, Hunt! Intră în vânătoarea de comori din Ploiești Shopping City și câștigă premii și distracție în SPOT

Ploiești, 25 aprilie 2024 – Gata de experințele primăverii? Ploiești Shopping City dă startul distracției cu „SPOT the adventure”, vânătoarea de comori digitală care aduce prietenii împreună și activează spiritul de aventură.

În perioada 25 aprilie – 4 mai, vizitatorii centrului comercial sunt invitați să transform sesiunile de shopping în experiențe pline de distracție.

Vânătoare de comori digitală pentru distracția în gașcă

Utilizatorii SPOT accesează secțiunea Treasure Hunt din ecranul principal al aplicației SPOT și se înscriu în campanie. Cu ajutorul indiciilor digitale de la fiecare pas, utilizatorii pot descoperi locul din mall în care se ascund simbolurile The Portal, The Gate, The Bridge, The Clock și The Tower.

Cu fiecare simbol descoperit în mall, utilizatorii scanează codul QR cu aplicația și trec la pasul următor. La finalul traseului, primesc unul dintre premiile garantate.

Premii și surprize pe parcursul căutării

Ploiești Shopping City a pregătit sute de premii garantate, incluzând vouchere cadou Ploiești Shopping City, Meli Melo, MIZAR, Anna Cori, produse de înfrumusețare și îngrijire personală, precum și puncte de loialitate SPOT.

Mai multe detalii sunt disponibile pe ploiestishoppingcity.ro.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele. Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

