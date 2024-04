Ateliere de decorat şi copii de bucurat, la Prahova Value Centre!

Iepuraşul poposeşte înainte de Paşte cu multe surprize, la Prahova Value Centre! Am pregătit ateliere creative şi cadouri dulci pentru copii, mascote iepuraşi poznaşi, oferte promoţionale şi reduceri pentru toată familia!

În pragul sărbătorilor pascale, te asteptăm la cumpărături într-un mediu relaxant, în spirit de sărbătoare! Cei mici şi cei mari se pot bucura de ofertele speciale iar la atelierele de creaţie vor putea realiza împreună cele mai frumoase decoraţiuni de Paşte.

Joi, 2 Mai:

12:00 – 13:30 – Atelier de creaţie – iepuraşi decorativi;

17:00 – 19:00 – Atelier de creaţie şi decorare – lumânări parfumate;

Vineri, 3 Mai:

12:00 – 13:00 – Vânătoarea de ouă şi întâlnirea cu iepuraşul;

“Îmbrăţisând valorile noastre, în inima comunităţii, dorim să-i aducem pe cei mici şi cei mari alături, să construim amintiri frumoase împreuna. Aceste momente speciale au fost pregătite pentru a împărtăşi spiritul sărbătorilor pascale într-un mediu cât mai plăcut.”- declară Ioana Mot, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Ateliere de Paști – 2-3 mai – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.