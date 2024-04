Marrakech pe cont propriu: Prețuri, costuri și alte considerente organizatorice

Despre ce înseamnă Marrakech de Ramadan, am scris în primul articol, așa că acum o să explic ce înseamnă Marrakech pe cont propriu din punct de vedere financiar, pentru că da, se poate face chiar simplu, iar prețul este mult mai convenabil decât oferta oricărei agenții. Dar nu numai de preț este vorba…

Atunci când faci Marrakech-ul pe cont propriu ești cât de cât ferit de „combinațiile” ghizilor de la agențiile de turism, care te duc ei unde știu ei, îți arată unde să mănânci și de unde să cumperi, și nu te lasă, practic, să interacționezi cu localnicii și să alegi tu ce vrei și cum vrei.

Am pățit-o, nu o dată, mai ales în excursiile „de o zi” antamate pe unde am fost, dar acolo chiar nu ai altă soluție. Doar să închiriezi mașină dar, uneori, chiar nu e rentabil să faci asta.

Plecând de la ideea că în Marrakech vreau să văd, în primul rând oamenii, excursia de câteva zile a noastră și-a îndeplinit întru totul scopul. Am cerut indicații gazdei noastre, Fawzy, un marocan get-beget, născut în Marrakech, și am mers, în mare parte pe mâna lui. Și nu ne-a părut rău…

Cât te costă Marrakech pe cont propriu

Păi pe noi, doi adulți, cinci nopți plecați de acasă, cu una în Bergamo și patru în Marrakech, ne-a costat cam 900 de euro cu totul, ceea ce înseamnă 450 de euro de persoană. Cu totul însemnând avioane (București – Bergamo, Bergamo – Marrakech și retur), cazare în Bergamo și în Medina din Marrakech, mâncare, intrări la obiective, tatuaje cu henna și tot ce ne-am mai luat pe acolo.

Da, nu am exgerat cu cumpărăturile, pentru că am avut doar bagaje mici, de mână, că altfel, probabil ne-ar fi dus mai mult.

