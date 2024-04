Mi-am schimbat centrala, după o iarnă în care am făcut dușuri reci și am plătit facturi enorme. Cum am rezolvat rapid și ”profi”

M-am mutat de câteva luni și am fost nevoită, printre multe alte cheltuieli, să iau în calcul și varianta schimbării centralei termice, care dădea multe ”rateuri”. Știți faza cu apa rece, când ai nevoie de un duș fierbinte, nu? Plus că la consumul de gaze ar fi trebuit să încălzesc Casa Poporului iarna trecută, atât de mare venea factura, chiar dacă nu a fost deloc ger.

Pentru că nu sunt o fană a dușurilor finlandeze 🙂 și nici nu mă dau banii afară din casă, am început să îmi întreb cunoscuții dacă știu o firmă serioasă cu care să rezolv problema centralei.

Nu am luat în calcul varianta unor magazine de bricolaj pentru că de acolo riști să cumperi produse scumpe și care nu te avantajează (am pățit-o de atâtea ori, încât m-am lecuit).

M-am uitat pe net și am cerut câteva oferte la diverși furnizori de gaze, unde văzusem reclamă că poți cumpăra de la ei și centrala în rate. Suna bine, dar mi-a trecut repede entuziasmul când le-am văzut prețurile și dobânzile. Când trăgeai linie….erai clar pe minus.

În timp ce îmi beam cafeaua și mă plângeam colegelor de muncă (sper că șeful meu nu va citi asta), una dintre ele mi-a spus că, recent, a pățit la fel. Centrala ei a lăsat-o ”baltă” fix în mijlocul iernii. A rezolvat problema rapid cu firma Dyrot Impex SRL Ploiești, de care nu auzisem până atunci, recunosc. Așadar, m-am bazat pe review-ul ei sincer și am zis să încerc. Pentru că, nu-i așa, cea mai bună recomandare rămâne răspunsul la întrebarea ”Știi pe cineva?”

Am sunat la numărul dat de colega mea, am stabilit o întâlnire acasă, unde a venit rapid un reprezentant al firmei Dyrot Impex SRL Ploiești să vadă despre ce e vorba, și-a notat cam de ce anume mai aveam nevoie suplimentar schimbării centralei, adică un calorifer nou, spălarea instalației, schimbarea robineților și mi-a spus că revine cu o ofertă de preț pe whatsapp.

I-am transmis că eu vreau o soluție cât mai convenabilă din punct de vedere financiar, dar nici să fac economie de la calitate.

În aceeași zi am primit și oferta. Comparând cu prețurile de pe piață, am văzut că erau mai mici. Mai mult, mi-au oferit și o reducere de 1000 de lei pentru că aveau o ofertă tip buy back. Adică, în schimbul centralei vechi, mi-au oferit un voucher de 1.000 lei, bani pe care i-a scăzut din factură. Așa am scăpat și de centrala veche…elegant.

A doua zi, a venit și echipa de lucru, doi băieți super de treabă, care m-au ajutat să rezolv și o problemă pe care o aveam cu mașina de spălat, fără costuri suplimentare. S-au mișcat foarte repede, iar în câteva ore a fost totul gata. Ce am apreciat a fost faptul că au lăsat curat în urma lor, o premieră pentru mine având în vedere ce dezastru fac ”meseriașii” în casă.

Unde mai pui că, la final, am plătit o factură mai mică cu vreo 500 lei pentru că nu a mai fost nevoie de anumite materiale din devizul estimat inițial.

Una peste alta, am fost tare mulțumită de raportul calitate-preț, atât pentru centrală, marca Fondital, cât și pentru manoperă, iar faptul că totul a decurs foarte rapid și foarte ”profi” e un mare plus.

Așadar, recomand cu căldură firma Dyrot Impex pentru tot ce înseamnă centrale termice și alte instalații. Fac o treabă excelentă! Și, pentru că nu toți aveți colegi de treabă, vă las eu aici numărul celor de la Dyrot Impex SRL Ploiești: 0722520466.

Îi găsiți în Ploiești pe strada Negru Vodă nr. 3-5.