Descoperă lumea fascinantă a roboticii la Prahova Value Centre!

Alătură-te echipei de robotică InfO(1)Robotics a Colegiului Naţional I. L. Caragiale Ploiesti și intră în lumea captivantă a roboticii împreună cu noi la Prahova Value Centre! Atelierele pe care le-am pregătit le va oferi copiilor experienţe inedite și distractive, încurajându-i să își transforme curiozitatea în creativitate.

- Publicitate -

În perioada 1 – 5 aprilie, în fiecare zi, de la ora 17:00, atelierele cu participare gratuită vor oferi copiilor experimente, jocuri interactive cu roboţi, inovaţii tehnologice, având oportunitatea de a se implica activ în procesul de învățare și de a-și dezvolta abilitaţile practice si spiritul de explorare.

Dorim ca aceste experienţe unice să le aducem #LangaTine, tocmai de aceea am pregătit o serie de activităţi inedite în interiorul galeriei comerciale Prahova Value Centre:

Săptămana STEAM, 1 – 5 aprilie

1 aprilie, 17:00 – 19:00: STEAM ATELIER de Știință

2 aprilie, 17:00 – 19:00: STEAM ATELIER de Tehnologie

3 aprilie, 17:00 – 19:00: CURSA CU ROBOȚI din universul Ingineriei

4 aprilie, 17:00 – 19:00: ARTA ÎN ROBOTICĂ

5 aprilie, 17:00 – 19:00: JOCURI INTERACTIVE cu provocări Matematice

“Suntem încantaţi că putem fi sponsorii echipei de robotică InfO(1)Robotics a Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale din Ploiești, câstigatoare a premiului Connect 1 la Campionatul Naţional de Robotică First Tech Challenge. Ne bucurăm că în aceste zile îi vom avea alături de noi pe elevii talentaţi pentru a ne împărtăși exerienţele cumulate și pentru a-și expune creaţiile iar comunitatea prahoveană va avea oportunitatea să le admire și să le descopere alături de ei”- declară Ioana Gabriela Mot, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre Steam Week 2.0 – la Prahova Value Centre – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului. (P)