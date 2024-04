Maya și mascotele Zurli la Ploiești. „Mami, îmi place de Maya că e adevărată! E om!”

Duminică, 31 martie, la Casa Sindicatelor de la Ploiești a avut loc spectacolul „Bucurie în farfurie”, unde Maya și mascotele Zurli au venit să-i încânte pe cei mici. Spectacolul a fost „sold out”, semn că ultimele scandaluri legate de Gașca Zurli nu afectează prea mult dorința părinților de a-și duce copiii la spectacolele Zurli, indiferent sub ce formă sunt acestea.

În ce mă privește, am avut o mare reținere. În primul rând nu știam dacă voi putea merge cu cea mică la spectacol, așa că am stat până cu aproape o săptămână înainte pentru a lua bilete. Trebuia să merg cu domnișoara cea mică și cu prietena ei.

Cu 10 zile înainte… surpriză! Online mai erau doar două bilete alăturate. Le-am luat urgent și apoi am vrut să mai iau două și pentru adulți, separate. O nouă surpriză: nu se putea! Biletele la spectacolele Zurli nu se dau decât locuri alăturate! Practic, rămăsesem doar cu două bilete și noi eram patru persoane.

În disperare de cauză, am sunat la firma de ticketing. Răspunsul a fost clar: „Nu putem elibera bilete pentru locuri nealăturate! Vorbiți cu cei de la Zurli!”.

Am intrat pe Facebook și am lăsat un mesaj pe mesageria paginii Gașca Zurli, fără prea mari speranțe că îmi va răspunde cineva. Nu numai că mi s-a răspuns, dar au făcut-o rapid, cerându-mi un număr de telefon. A doua zi am fost contactată de cineva de la Zurli care, după ce i-am explicat situația, m-a îndemnat să merg la intrare în ziua spectacolului: „Sunt colegii mei acolo și vă vor ajuta să procurați biletele de care mai aveți nevoie”, mi s-a spus.

În ziua spectacolului lucrurile au fost simple. Am mers cu 15 minute înainte la intrare unde un reprezentant Zurli a deschis laptopul și mi-a arătat locurile care mai erau disponibile în sală. Câteva… împrăștiate prin toată sala…

Am ales repede două, cele mai apropiate de zona unde aveau fetele locurile, am plătit și… asta a fost tot.

Da, a fost interesul lor să vândă biletele, dar promptitudinea cu care au răspuns solicitării și modul rapid în care a fost rezolvată situația, mă face să îi laud de data aceasta. Nu am avut nicio reținere să taxez Zurli atunci când mi s-a părut că nu a fost ce trebuie, cum a fost la filmul Superpietonii, dar, de această dată chiar au fost la înălțime.

Maya și Mascotele Zurli, o altă etapă a fenomenului Zurli

Deși, recunosc, m-am dus cu ceva strângere de inimă, deoarece pentru mine Gașca Zurli înseamnă personajele cunoscute de ani de zile, cu care ne-am obișnuit și pe care pitica le-a cunoscut, realitatea „din teren” nu a fost atât de rea.

Da, mascotele Zurli nu se compară cu Gașca Zurli, în sine, nu au nicio legătură cu personajele binecunoscute, ar fi putut la fel de bine să se numească oricum. Am crezut că o să fie rău, că cea mică va simți lipsa găștii, dar n-a fost așa…

Este adevărat, îi dădusem de acasă directivele: „Vezi că nu mergem la Gașca Zurli, mergem la un spectacol, pe care îl ține Maya, fata lui Tanti Prezentatoarea, care aduce câteva mascote pe scenă. Împreună cântă cântecele de la Gașca Zurli. Vrei să mergem?”

Bineînțeles că răspunsul a fost afirmativ. Păi cum să nu vrea copilul la spectacol? Cu toate acestea am crezut că nu va avea răbdare până la final, așa, ca la filmul Superpietonii… Nu a fost deloc așa însă.

După primele minute de la începerea spectacolului, atât ea, cât și prietena ei, dansau și cântau împreună cu Maya. Pe mascote nici nu prea le-au observat, fiind amândouă fascinate de noua apariție de la Zurli: Maya.

Spectacolul a durat puțin peste o oră, insuficient pentru mândra care… parcă și-ar mai fi dorit măcar puțin.

„Mami, Maya a spus că iese în hol după spectacol. Stăm, da? Că vreau și eu să vorbesc cu ea!”. Această replică m-a lăsat mască. De ce? Pentru că dorința exprimată atât de clar nu a manifestat-o niciodată în ceea ce privește personajele Zurli. S-a bucurat să le întâlnească, dar niciodată nu a fost așa de… determinată.

„Ce-ți place la Maya?”, am întrebat-o. „Îmi place pentru că e adevărată, e om!”, mi-a răspuns copilul franc. Ce să-i mai spui la o asemenea replică?

Și am stat la coadă (este adevărat, nu foarte mare pentru că ne-am așezat repede) pentru ca fetele să o vadă pe Maya, să schimbe două vorbe cu ea și să facă poze. Și au plecat de acolo foarte fericite iar pitica noastră și-a declarat o nouă pasiune: „Îmi place de Maya! E mai adevărată ca Fetița Zurli!”

Concluzii legate de noua etapă a fenomenului Zurli

Nu știu dacă va rezista în timp. Mai ales în lumina scandalurilor care se țin lanț de Zurli în ultima perioadă, imaginea le este chiar umbrită. Puțini sunt cei care înțeleg faptul că era nevoie de o schimbare pentru a merge mai departe pentru că timpul, implacabil, își pune amprenta pe toți și pe toate.

Trebuie să recunosc faptul că mie, ca adult, îmi lipsesc vechile personaje, îmi lipsește Fetița Zurli, Mulțumesc și chiar Tura-Vura. Dar aici nu este vorba de noi, de adulți. Aici este vorba de ei, de copii, și de modul în care ei percep lucrurile.

„Maya este om!”, a fost replica definitorie care mi-a spus că, indiferent de preferințele mele, indiferent de mascote, care nu-s deloc ce trebuie în opinia mea, voi continua să-mi duc copilul la spectacolele Zurli când voi avea ocazia.

De ce? Pentru că ei îi place noua formulă. Pentru că ea se simte bine, pentru că interacționează cu ce se întâmplă pe scenă pentru că, este evident, îi face o mare-mare bucurie.

Și, într-un final, despre asta este vorba la Zurli: despre bucuria copiilor, despre pasiunea lor, despre educația lor. Noi, adulții, trebuie doar să ne asigurăm că lor le este bine. Și le este bine cu Zurli, chiar și în această formulă!