Cum e în Marrakech de Ramadan? Cred că cea mai bună perioadă pentru o excursie aici

Știu că Marocul înseamnă mai mult decât Marrakech, dar toți cei care au mers acolo au avut de spus același lucru: „Marrakech înglobează aproape tot Marocul!”. „Medina din Marrakech este sufletul pur al Marocului!”. Nici măcar nu este capitala acestei țări, așa cum mulți consideră, dar, dacă vrei să vezi ce înseamnă Marocul și marocanii trebuie să stai măcar trei zile în Marrakech. Și acolo, în vechea Medină, poți înțelege spiritul acestei țări.

O vacanță pentru noi înseamnă un cumul de experiențe, un amalgam de trăiri și senzații, înseamnă nu numai relaxare, ci și aventură și oameni noi și a descoperi locuri și obiceiuri care nu ne sunt familiare. Marrakech-ul a fost toate acestea la un loc.

În plus, am cunoscut și am stat de vorbă cu oameni altfel și, deși am fost avertizați că mergem în perioada de Ramadan și s-ar putea să nu fie totul roz, s-a dovedit a fi o „nimereală” mai mult decât norocoasă. Am avut ocazia să le studiem religia și manifestările în perioada lor sfântă. Și nu am întâmpinat niciun inconvenient nici măcar un moment.

Cum ajungi într-un city break în Marrakech pe cont propriu

Încă de la început trebuie precizat că nu există (la momentul redactării acestui articol) nicio companie de zbor care să lege direct România de Maroc, așa că trebuie „croșetate” zboruri. Noi am ales, după mai multe peripeții, varianta prin Bergamo.

Am zburat cu Wizz Air de la București – Henri Coandă pe Milano – Bergamo și apoi de la Bergamo la Marrakesh cu Ryanair. La fel și la întors, aceeași pereche de zboruri.

Dacă la dus am avut o noapte de cazare intermediară, în Bergamo, la întors am avut zboruri în aceeași zi, pe care le-am achiziționat la multe ore distanță pentru a nu avea „surprize” tipice pentru companiile de zbor. Ne-am bucurat astfel și de (încă) în city break la Bergamo.

În total, cu cele patru zboruri, am ajuns la un cost de aproximativ 60 de euro de persoană pentru tot drumul București – Marrakech și retur, cu bagaj mic de mână, pentru că ne-am învățat să călătorim „light”. Mai mult decât rezonabil aș spune…

Zborurile au fost achiziționate în luna mai 2023 pentru luna martie 2024. Riscant dar… vorb-aia, „Cine nu riscă, nu câștigă!”.

