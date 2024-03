Festivalul Fructelor de Mare sosește la Prahova Value Centre în weekendul 15 – 17 martie

Primăvara vine cu un aer mediteranean la Prahova Value Centre! Ȋn weekendul 15 – 17 martie, pe terasa centrului comercial începe răsfăţul culinar la Festivalul Fructelor de Mare, cu delicii special pregătite pentru pofticioșii dornici de gusturi savuroase, timp petrecut în aer liber și experienţe de neuitat.

În intervalul orar 12:00 – 21:00, ploieștenii vor putea degusta fructe de mare delicioase precum creveți, scoici, calamari, caracatiță si multe alte bunătăţi menite să satisfacă poftele și să încânte papilele gustative. Aceste delicii culinare se vor completa perfect cu un desert savuros.

“Căldura primăverii ne poartă instant cu gândul la vacanţă, la clipele de relaxare și la mesele gustoase savurate la malul mării. La Prahova Value Centre ne dorim să aducem acest sentiment de vacanţă într-un weekend prelungit și invităm toţi gurmanzii alături de noi la Festivalul Fructelor de Mare.”- declară Ioana Gabriela Moţ, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Iubitorii de mâncare bună sunt așteptaţi cu mic, cu mare în weekendul 15 – 17 martie, pe terasa centrului comercial.

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a proiectului de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești.

Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre Festivalul Fructelor de Mare – 15-17 martie – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro) (P)