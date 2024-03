Recomand bijuteriile realizate manual de Hobby 4 Art. Artă și energie în formă pură

Cu ocazia Târgului de Mărțișoare de la Palatul Culturii, meșteri și artizani au venit și și-au expus munca migăloasă, sub formă de bijuterii sau mărțișoare. Toate frumoase, toate deosebite, și absolut toate muncite. Am fost, am văzut, am fotografiat, mi-au plăcut, am vorbit cu unii dintre artizani și chiar am scris un material atunci, pentru că tot ce a fost la acel târg a fost cu mult peste chinezăriile de la alte târguri de sezon.

- Publicitate -

Între toate cele expuse la acest târg de la Palatul Culturii, mi-au atras atenția brățările din pietre semiprețioase, lucrate manual pe sârmă de cupru, de la Hobby 4 Art. Bine… erau și coliere, și inele, dar mie mi-au plăcut brățările! Am rezistat la momentul târgului însă, pentru că îmi rămăsese gândul la ele, am căutat pe Facebook „Hobby 4 Art”, pagina pe care o reținusem și unde știam că pot găsi brățările pe care le voiam. Și, Doamne, ce frumuseți am găsit acolo! Am stat și le-am studiat zeci de minute în șir.

Într-un final m-am felicitat pentru faptul că îi luasem numărul de telefon al doamnei la târg, așa că am putut să dau de ea. Știam că nu face să vândă, adică nu are un business, ci o face din pasiune. Este prezentă la târguri de sezon și pe unde este invitată, lucrează și expune dar nu și-a făcut o afacere.

Cei prezenți la târgurile de meșteșuguri au dreptul să vândă, fără să aibă afaceri de acest gen, deoarece activitatea lor are caracter ocazional. Știind acest lucru, atunci când am sunat-o să văd ce brățări îi rămăseseră de la târg, nu am fost foarte mirată că nu mai avea prea multe. La cum sunt acele bijuterii, normal că s-au dat repede. Dacă n-am fost mai inspirată…

Citește continuarea pe www.recomandpe.ro.