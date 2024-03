Miss Grill la Piața Artizante – Reinventarea burgerilor. Un „fast food” sănătos gătit „slow”

Piața Artizante din Păulești este un concept nou în viața prahoveană, concept care începe să prindă din ce în ce mai bine. Prahovenii sunt din ce în ce mai interesați de produse de calitate, de produse naturale, și preferă să le achiziționeze pe toate din același loc. Pe această idee, în Păulești s-a deschis Piața Artizante, care satisface cerințele și celor mai pretențioși clienți.

Dar Piața Artizante nu este numai despre a face cumpărături ci și despre a sta liniștit, la „un pahar de vorbă” cu prietenii, cunoscuții și, de ce nu, de a lua și masa, având garanția unor produse culinare de calitate.

Și pentru că tot a venit vorba despre produse culinare de calitate, Piața Artizante ascunde o adevărată comoară: Cum intri pe intrarea principală, în partea dreaptă, te întâmpină „Miss Grill”, un restaurant fast-food la prima vedere care, însă, nu are nicio legătură cu acest concept.

La Miss Grill ai ocazia să simți gustul „de Texas”

„Burgeri deosebiți, cu o carne deosebită…”, spune Irina Caneta, proprietara Miss Grill. Sigur, ai putea gândi, „Burgeri… ce mare lucru? Iei chiftelele și le pui pe grătar!”. Dar la Miss Grill lucrurile nu stau chiar așa…

Având varianta pentru toate gusturile, gama de „pulled meat” – carne gătită lent atât prin tehnica sousvide cât și la jar domol, în afumătoare ceramică pe cărbune, clienții Miss Grill înțeleg repede de unde vine diferența. Și este suficient primul burger. Un client, odată ce a degustat un burger Miss Grill, este „condamnat” să revină ori de câte ori are ocazia.

La Miss Grill burgerul nu este doar „o chiftea”. Carnea este preparată acolo, de la bun început. „Avem produsul nostru, lucrat de la zero, pui, porc,vită, pe care le gătim lent, într-o afumătoare ceramică pe cărbune”, povestește Irina, cea care a pus bazele brandului Miss Grill încă din 2018.

Totul se desfășoară după un „plan” bine stabilit. Întâi carnea este condimentată, stă la fezandat, apoi este gătită la temperatură controlată pentru a-și păstra frăgezimea, gustul și textura.

Ulterior, produsul intră în afumătoarea ceramică, adusă special din Statele Unite, cea care îi dă nota deosebită față de alte produse de acest gen. „Așa reușim noi să aducem acel gust autentic, din Texas”, spune Irina Dinu. Din carnea astfel pregătită se prepară o gamă întreagă de burgeri.

Pe lângă meniul gătit la afumătoare, odată cu deschiderea în Piața Artizante, Miss Grill a lansat și o gamă nouă de burgeri clasici din carne de vită Black Angus. „Avem burgeritze noi în meniu, o gamă care suntem siguri că va cuceri toți iubitorii de burgeri autentici”.

Sosurile folosite pentru burgeri sunt tot marcă proprie, și astfel se explică acest echilibru perfect aromelor și texturii burgerilor Miss Grill. „Facem noi, aici, dulceață de ardei iute”, dă exemplu Irina.

Până și chiflele au o textură aparte. Acestea sunt aduse de 3 ori pe săptămână, de la o anumită brutărie, realizate artizanal și care vin să completeze celelalte ingrediente de top care intră în ceea ce înseamnă un burger Miss Grill.

Miss Grill s-a lansat în 2019 cu o rulotă

Brandul Miss Grill este prezent pe piața românească încă din 2019, dar a fost până acum în regim nomad. Adică startul s-a dat cu o rulotă cu care erau prezenți stradal, la târguri, evenimente sau festivaluri de street-food.

Odată cu deschiderea Pieței Artizante, cei de la Miss Grill „s-au așezat” adică s-au întors „acasă”, la propriu. „Eu sunt păuleșteancă!”, spune Irina mândră. „Am trecut pe lângă locația aceasta zi de zi, ani de zile! Eu am rugat Universul să se întâmple ceva pentru că e păcat, pentru comunitatea din Păulești, să nu aibă un loc de acest gen…”, mai spune tânăra. „Este efectiv ce visam să se întâmple aproape de casă!”

În perioada pandemiei au cunoscut prima piatră de încercare. Abia deschisă în 2019, în 2020 izbucnirea pandemiei a izbit în plin în nou afacere. Rulota Miss Grill, în loc să se pregătească de evenimente, a fost nevoită să se stabilească în Ploiești, unde a rămas în toată perioada de izolare.

„A fost greu dar am făcut livrări și am reușit să creștem o comunitate. Comunitatea din Ploiești ne-a iubit și i-a plăcut produsul nostru. Anul trecut, și acum doi ani, când am început să plecăm la evenimente, primeam foarte des telefoane: Ce faceți? Unde sunteți? Unde vă mai găsim cu rulota?”, povestește mândră antreprenoarea care a pus bazele brandului Miss Grill.

Practic, în ultimii doi ani, burgerii Miss Grill au putut fi găsiți doar la evenimente. Nu a fost ușor, dar a meritat așteptarea. După acești doi ani de „pribegie” s-a întâmplat și „locația fixă”, în care Irina își pune mari speranțe. „În sfârșit avem și noi căsuța noastră”, spune ea plină de încredere.

Nu pleacă de la zero aici, în zonă. Cine a mâncat un singur burger de la Miss Grill, va reveni de fiecare dată când va avea ocazia astfel că, prezența permanentă în Piața Artizante este un mare câștig pentru păuleșteni și ploieșteni, care pot avea parte de o gamă variată de burgeri în variantă sănătoasă.

Momentan toate eforturile sunt concentrate spre noua casă de la Piața Artizante, dar rulota cu care au început staționează doar momentan. „Rulota va călători în continuare și va duce brandul Miss Grill peste tot…”. „Oamenii ne așteaptă peste tot. Avem clienți din Botoșani, Constanța, Râmnicu-Vâlcea, care încă îmi scriu”, povestește mândră Irina Caneta.

Miss Grill un brand apărut din pasiune pentru mâncarea bună

Tot conceptul Miss Grill a apărut din pasiune pentru mâncarea bună. „Mi-a plăcut întotdeauna mâncarea bună (…) Tot ce am făcut până într-un punct m-a ajutat să construiesc această idee…”, povestește Irina.

Până și cuptorul ceramic, primul contact cu acesta a fost luat cu doi ani înainte de a porni afacerea Miss Grill. „L-am văzut, am lucrat cu el și am văzut ce poate să facă și atunci mi-a venit și ideea de produs. Același produs l-am testat la evenimente de street-food…”, spune proprietara. Atunci a realizat și faptul că „fumurelul”, adică grătarul clasic, nu înseamnă mai nimic și că există o întreagă industrie legată de barbecue. „Este o întreagă artă de a face barbecue”, explică Irina.

Gustul este cel care face diferența. Un produs nepregătit cu atenție, netratat cu răbdare, nu va ajunge niciodată la un gust așa cum trebuie să aibă. Iar burgerii de la Miss Grill au, cu adevărat, un gust aparte.

Prin investiții mari în aparatură de calitate, și o echipă dedicată, au ajuns și la o capacitate mai mare de procesare, ceea ce aveau nevoie. „La evenimente mari, trebuie să fii pregătit să faci și mia de burgeri pe zi”, dezvăluie proprietara Miss Grill, ceea ce nu este un lucru ușor, având în vedere calitatea superioară a produselor acestui brand.

Odată cu stabilirea Miss Grill „acasă”, la Piața Artizante, păuleștenii și ploieștenii amatori de burgeri adevărați sunt cei mai câștigați pentru că au calitate garantată și gust autentic de Texas atât de aproape de ei.

Și, de fiecare dată, oamenii revin. Aceasta este cea mai bună confirmare de care Irina are nevoie ca să știe că burgerii ei sunt în topul preferințelor consumatorilor de acest gen de mâncare.

Adevărul este că, un astfel de burger, pe care nu-l simți niciun moment ca fiind greu sau grețos, care este perfect echilibrat din toate punctele de vedere, îi poate face și pe alții, care poate nu au fost niciodată amatori de burgeri, să-și reconsidere poziția față de acest fel de mâncare.

Da, la Miss Grill de la Piața Artizante burgerii sunt altceva, nu au nicio legătură cu conceptul de „fast-food” sau de mâncare nesănătoasă.

„Gustul de la noi nu-l vei găsi în nicio altă burgerie”, spune Irina Dinu. Și are dreptate! Burgerii de la Miss Grill sunt un cumul de arome perfect echilibrate care determină un noian de senzații pe care, cu siguranță, papilele gustative ale oricui le-a încercat o dată, vor vrea să le experimenteze din nou.

„Ne dăm toată silința să facem ceva autentic, să facem altceva, să ne diferențiem și să arătăm că se poate. Se poate și să oferi produse de calitate, și să le menții (…) Fiecare persoană care vine la noi, are parte de o experiență completă”, povestește Irina Caneta, antreprenor, proprietara Miss Grill de la Piața Artizante.

La Piața Artizante, gustul autentic, din Texas, este oferit de burgerii de la Miss Grill. Cu siguranță, odată încercați, acești burgeri-gourmet se vor plasa direct în topul preferințelor clienților și, cine a gustat măcar o singură dată vreun Miss Peggy Sue sau un Miss Passive Aggressive, știe, cu siguranță, că așa este… 😉 (P)